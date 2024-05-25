Обрала складний шлях — спробувати жити: ветеранка Руся Данілкіна про те, як не здаватися

Руся Данілкіна — справжній приклад незламної української захисниці, адже в дуже юному віці стикнулась з чималою кількістю випробувань. Та попри все, зараз вона продовжує надихати своїм прикладом.
У 18 років Руслана пішла доброволицею на війну. Як операторка-зв’язкова передавала побратимам координати розташування окупантів аж до лютого 2023 року.
В один день її життя змінилось назавжди. Автівка, у якій їхала захисниця, потрапила під обстріл, тож Руслана ледь не загинула та втратила ногу.
Після цього захисниці довелось пройти п’ять складних операцій та протезування. Та попри ці виклики, які б не хотілось, аби взагалі хтось проживав, Руслана не лише не здається, але й прагне давати гідний приклад людям з подібними історіями. Тож під час зйомок шоу єПитання на Новому каналі ветеранка поділилась порадами, як після пережитої трагедії не втратити віру в себе та продовжувати жити далі.
На своєму досвіді, ще на початку лікування я зрозуміла для себе, що в мене є два шляхи: легший — закритися в собі від зовнішнього світу та здатися, або обрати складніший — спробувати жити.
На своєму досвіді, ще на початку лікування я зрозуміла для себе, що в мене є два шляхи: легший — закритися в собі від зовнішнього світу та здатися, або обрати складніший — спробувати жити.
Руся Данілкіна говорить, що розуміла — життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Проте ухвалила рішення спробувати піти цим шляхом попри труднощі.
Перша порада ветеранки стосується наповнення кожного дня власними сенсами й спробами навчитись нарешті розуміти власні бажання. Це допомагає почути саме свої потреби та вчасно їх задовільнити.
Коли ж це вдасться зробити, буде легше виконати наступу пораду — помічати приємні дрібниці та радіти їм.
Я навчилася дивитися на все під іншим кутом, з більшою вдячністю та захопленням.
Я навчилася дивитися на все під іншим кутом, з більшою вдячністю та захопленням.
Та разом з тим важливо усвідомити людині у складних життєвих обставинах, що вона не сама. Навіть якщо фізично немає поряд важливих для тебе людей, завжди знайдеться хтось, хто готовий тебе підтримати.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Н Е З Л А М Н А Руся???? (@rusya_danilkina)
Допис, поширений Н Е З Л А М Н А Руся???? (@rusya_danilkina)
Крім того, Руслана каже, що тому вона й розповідає свою історію — аби підтримати інших та показати їм, що вони не одні опинились у такій ситуації, тож з нею можна впоратись.
Мене мотивує те, що я можу надихати й бути корисною для інших. Мушу виходити на вулицю і жити власне життя, аби інші розуміли та бачили, що це можливо.
Мене мотивує те, що я можу надихати й бути корисною для інших. Мушу виходити на вулицю і жити власне життя, аби інші розуміли та бачили, що це можливо.
А коли ж поряд є близькі чи будь-хто пропонує свою підтримку, не варто відмовлятись від неї. Це не применшить твоєї цінності як особистості, як і ті складнощі, з якими довелось стикнутись, не можуть цього зробити.
Тому не варто нервувати, коли близькі пропонують допомогу. Адже їм було б значно складніше, якби тебе у них не було.
А підтримка рідних допоможе також виконати останню пораду — дати собі шанс на нове та щасливе життя.
Ми не можемо змінити минуле, але можемо вплинути на майбутнє.
Ми не можемо змінити минуле, але можемо вплинути на майбутнє.
Стала на захист країни та втратила ногу на війні й 25-річна Анастасія Савка на псевдо Фенікс. Читай історію снайперки про підрив на міні та мрію повернутися на фронт.
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