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Йдемо до посадки, шукати мою ногу. Снайперка Анастасія про підрив на міні та мрію повернутися на фронт

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 24 Січня 2024, 22:00

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