Йдемо до посадки, шукати мою ногу. Снайперка Анастасія про підрив на міні та мрію повернутися на фронт

Вона стала на захист країни заради сина та його майбутнього. 25-річна Анастасія Савка на псевдо Фенікс у війську була снайперкою. Через півтора року служби в боях на Запорізькому напрямку дівчина підірвалася на міні та втратила ногу.

Але не втратила бажання боротися і знову повернутися на фронт, щоб довести справу до кінця. Захисниця каже, її найбільшою мотивацією та водночас підтримкою є 5-річний син Ярема.

Снайперка Анастасія Савка після ампутації мріє повернутися на фронт

Коли Анастасія йшла у військо, залишити сина було найважче. А ще складніше — пояснити дитині, чому це необхідно.

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Нещодавно він мені сказав, що Україна асоціюється в нього з війною. Каже: “Мамо, я боюся, коли виросту, їхати в Україну, бо я там загину”, — розповідає Анастасія.

До повномасштабної війни вона збиралася кидати роботу адміністраторки в автосервісі, хотіла піти на контракт. Вторгнення Росії лише пришвидшило події. Спершу вона потрапила в ТРО, пройшла навчання зі стрільби, потім стала снайперкою в 118-ій бригаді.

Разом з побратимами нищили ворога на Запорізькому напрямку, там Настя і зазнала поранення. Вона відразу зрозуміла, що це ампутація, сподівалася лише, що невисока.

Після поранення жінці таки ампутували ногу, нижче коліна. Її мати дуже нервувала і плакала, тож Анастасія намагалася жартувати, щоб показати, що вона сприймає все нормально. За місяць після поранення Настя сіла за кермо — поїхала навідувати побратимів.

Я прихожу до них на милицях, і кажу: “Збираємося в посадку, йдемо шукати мою ногу”. А вони на мене дивляться з думками: “Боже мій”.

Анастасію готують до протезування. Вона займається з фізичним терапевтом. Після протезування снайперка мріє повернутись до побратимів.

Раніше ми розповідали, як боєць навчився керувати FPV-дроном після ампутації руки.

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