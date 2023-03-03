Символ украинской несокрушимости. Интервью 19-летней Русланы Данилкиной, потерявшей ногу на войне

Руслана Данилкина с позывным Сима пошла на войну добровольцем в 18 лет и потеряла ногу. Во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении его автомобиль попал под артиллерийский обстрел. Раненую ногу пришлось ампутировать, впрочем, это не сломило девушку. Она делится своей историей в соцсетях, собирает средства на сверхсовременный протез и мечтает вернуться в ряды ВСУ.

О службе, состоянии здоровья и будущем Сима рассказала в эксклюзивном интервью Вікнам.

Почему решили стать добровольцем?

— В начале полномасштабной войны, как и всем, мне было очень страшно, и я не поняла, что делать. Родители говорили, чтобы я уехала заграницу. По Одессе тогда тоже прилетало, было небезопасно. Но я отказалась.

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В конце концов, поняла, что не могу стоять в стороне. У меня и семья военных. И я тоже хочу в это сложное время дать максимально все, что могу своей стране.

Как началась ваша служба в ВСУ?

— Моя служба началась в Запорожье. Но была я там недолго, где-то три недели. Я занималась судебными расследованиями. И с некоторыми рабочими вопросами мне нужно было выезжать на передок. Когда я туда попала, я поняла, что это мое место.

Работа с бумагами – это совсем не моё. Мне было скучно. Когда еще раз я приехала на первую линию, обратилась к комбату, попросила взять меня к себе. Удивилась, но он согласился. Но этот вопрос мне напрямую нужно было решать со своим руководством. И мне сразу отказали.

Говорили, что я еще совсем юная, и такую ответственность на себя брать не готовы. Я их понимаю, но останавливаться не собиралась.

Через неделю моих уговоров руководство согласилось. Но поставило условие: выполнить всю предоставленную мне работу. Ее было много, но я справилась за три дня.

Отдала флешку, а меня спрашивают, сколько времени мне нужно на сборы. А я была уже с вещами. Так я и осталась на первой линии. Иногда выезжали на ноль.

Какую работу выполняли?

— Я оператор-связист. Сидела на рации, принимала выходы и приходы снарядов, перемещение вражеской техники, пехоты, авиации, фиксировала всякий шум, выстрел, разрыв растяжки и даже разговоры.

Мы были довольно близки к позициям врага.

Было ли страшно?

– Во время первого обстрела было очень страшно. Когда я просыпаюсь, делаю вдох и понимаю, что это все. Мысленно уже прощалась со своими близкими. Я понимала, что снаряды ложатся где-то очень рядом. И было страшно, дрожали руки. А потом привыкла, потому что это стало обыденным.

Идешь в столовую – слышишь взрывы, ложишься спать – слышишь взрывы. Чтобы ты не делала, эти звуки преследуют тебя.

Затем реагировала только на ракетные обстрелы. Потому что когда на тебя летит С-300 или точка “У” – это страшно. Как-то прилетело в наш штаб. Я в тот момент была как раз на улице. Нам всем очень повезло. Тогда никто не пострадал.

При каких обстоятельствах произошла трагедия?

— После Запорожского направления меня перевели на Херсонскую область. Здесь и произошла трагедия. Мы ехали выполнять задачи, и начался артобстрел. Один из снарядов лег очень близко. Это был кассетный снаряд. И его обломки пробили наше авто насквозь.

Услышала писк, мы съехали с дороги, я взялась за колено, а там — просто кость. Совершенно все было в крови. К счастью, сзади ехали боевые медики. Пострадали все, кто был в машине. Мне наложили жгут, как снова начался обстрел. Медики отбежали, а я просто молилась, чтобы снова в нас не попало.

Меня спасали под взрывы снарядов. Боль была очень сильной, но я даже не заплакала. Ногу мою положили сбоку. Я зажмурилась и поняла, что это все. Я поняла, что потеряла ногу. В больнице Херсона ее ампутировали.

Какими были первые дни после трагедии?

– Ужасными. Из Херсона нас всех перевезли в Николаев. Я до бесконечности плакала, плакали мои родные. От боли лезла на стены. Через три дня я уже была в родной Одессе и здесь морально стало гораздо легче.

Здесь мои родные, мой брат, который каждый день со мной, и я просто не смею опустить голову и заплакать. Да и физически чувствую себя гораздо лучше. Здесь отличные врачи.

Как себя чувствуете?

— Уж гораздо лучше. Физической боли уже почти нет, но есть фантомная боль. И это очень тяжело, откровенно говоря. Позади уже пять операций. Нога понемногу заживает, через полторы недели мне будут снимать швы. Но еще около месяца буду лечиться в больнице.

Потом меня ждет реабилитация в санатории, ведь надо подготовиться к протезированию. Мышцы атрофируются и их нужно закачать, чтобы потом можно было поставить протез. В общем, это долгий процесс.

Конечно, хочется лучший протез.

И в соцсетях очень многие откликнулись. Поддерживают меня как морально, так и финансово. Это просто невероятно.

Почему решили поделиться своей историей в соцсетях?

– В начале я вообще не хотела никому ничего рассказывать. Написала другу, что мне ампутировали ногу и попросила это хранить в тайне. Тогда думала, что поставлю протез, надену штаны и никто ничего не поймет.

Но понемногу пришло принятие. Первой поделилась моей историей в соцсетях жена брата. Я уехала на очередную операцию, а вернулась уже звездой. Люди писали тысячи сообщений с приятными словами, они благодарили меня. Меня это растрогало до слез. Это дает веру в себя и лучшее будущее.

Теперь я хочу быть примером для многих украинцев. Показать, что все возможно и с ампутацией конечности можно жить счастливо.

Кроме поддержки людей, еще помогающих так стойко держаться?

— Конечно, семья. Больше всего помогают мысли о племяннице. Ей четыре месяца. Она родилась пока я была на службе. Видела ее всего один раз. И когда со мной произошла трагедия, я вспоминала, что дома меня ждет эта маленькая девочка, и я еще обязательно возьму ее на руки, буду гулять с ней, водить в магазин.

Я просто не имею права сдаться. Есть еще одна маленькая девочка, которая меня ждет. Это моя кошка Пуля. Она со мной из Запорожья, и я ее всюду возила с собой. Конечно, когда ездила на передовую, то оставляла ее в штабе. Но каждый раз очень нервничала. Бывало, что прилетало.

Кстати, в Херсоне в момент трагедии Пуля тоже была в авто. Но очень повезло, что ее не задело. Мои собратья вернулись за ней, а Пуля так и сидела в авто, ждала меня. Сейчас ее передали моим родным, она живет в семье брата. И я тоже не дождусь встречи с ней.

Каким видите свое будущее?

– Однозначно счастливым. С ребенком, мужем. Также хочу закончить обучение в морском университете, получить высшее образование.

Конечно, встать на обе ноги, вернуться к занятиям спортом, а главное – в ряды ВСУ. Очень люблю своих собратьев и очень по ним скучаю. Я пообещала себе, что больше никогда не буду плакать из-за того, что со мной произошло.

Но я слезы льются, когда мне посылают видео со службы. Надеюсь, что если я смогу вернуться к ней, то Украина уже победит. И мы будем ее отстраивать.

Кстати, раньше мы общались с украинской пограничницей Людмилой Кравчук, которая выжила в боях за Мариуполь и вернулась из плена.

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