Идем в посадку, искать мою ногу. Снайпер Анастасия о подрыве на мине и мечте вернуться на фронт

Она пошла защищать страну ради сына и его будущего. 25-летняя Анастасия Савка с позывным Феникс в армии была снайпером. Через полтора года службы в боях на Запорожском направлении девушка подорвалась на мине и потеряла ногу.

Но не потеряла желания бороться и снова вернуться на фронт, чтобы довести дело до конца. Защитница говорит, что ее самой большой мотивацией и одновременно поддержкой является 5-летний сын Ярема.

Снайпер Анастасия Савка после ампутации мечтает вернуться на фронт

Когда Анастасия уходила в армию, оставить сына было труднее всего. А еще сложнее — объяснить ребенку, почему это необходимо.

Сейчас также смотрят

Недавно он сказал, что Украина ассоциируется у него с войной. Говорит: “Мама, я боюсь, когда вырасту, ехать в Украину, потому что я там погибну”, — рассказывает Анастасия.

До полномасштабной войны она собиралась бросать работу администратора в автосервисе, хотела пойти на контракт. Вторжение России только ускорило события. Сначала она попала в ТРО, прошла обучение по стрельбе, затем стала снайпером в 118-й бригаде.

Вместе с собратьями уничтожали врага на Запорожском направлении, там Настя и получила ранение. Она сразу поняла, что это ампутация, надеялась лишь на невысокую.

После ранения женщине все-таки ампутировали ногу, ниже колена. Ее мама очень нервничала и плакала, поэтому Анастасия пыталась шутить, чтобы показать, что она воспринимает все нормально. Через месяц после ранения Настя села за руль — поехала навещать собратьев.

Я прихожу к ним на костылях, и говорю: “Собираемся в посадку, идем искать мою ногу”. А они на меня смотрят с мыслями: “Боже мой”.

Анастасию готовят к протезированию. Она занимается с физическим терапевтом. После протезирования снайпер мечтает вернуться к собратьям.

Раньше мы рассказывали, как боец научился управлять FPV-дроном после ампутации руки.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.