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Идем в посадку, искать мою ногу. Снайпер Анастасия о подрыве на мине и мечте вернуться на фронт

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 24 января 2024, 22:00

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