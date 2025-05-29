Можно ли стать рекордсменом еще до подросткового возраста? Демид Грунский доказал, что все возможно! И не силовыми упражнениями, не математическими расчетами, а… благодаря своей впечатляющей косе длиной в 80 сантиметров.

В столице, 26 мая, этот уникальный факт зафиксировали эксперты Национального Реестра Рекордов, официально признав: в Украине появился новый рекорд — Самая длинная коса у парня.

О юном рекордсмене и его известном папе — далее в материале.

Кто такой Демид Грунский

Новый рекордсмен родом из Днепра. Демиду всего восемь лет, но за плечами у него уже серьезное достижение, зафиксированное национальными экспертами. Его коса, которая достигает 80 сантиметров, поразила не только членов жюри, но и всю страну.

Это не просто стиль или желание отличаться — за этим достижением стоят годы терпения, ухода и упорство парня.

Семья рекордсменов: что известно об отце Демида

Необычный рекорд мальчика не случайный — в его крови течет дух побед. Отец Демида, Дмитрий Грунский, — семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Известный спортсмен из Днепра неоднократно демонстрировал сверхчеловеческие способности, перетягивая тяжелые машины разними частями тела!

И именно родительская поддержка стала важной частью достижения сына.

Поздравляем тебя, сын, среди когорты украинских рекордсменов. Желаем достижения новых, еще больших, вершин!

Коса длиной 80 см: восьмилетний Демид установил новый рекорд Украины / 2 Фотографии

Фото: Дмитрий Грунский

Также читай, как пятилетняя девочка побила взрослые рекорды в спортивной гимнастике.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.