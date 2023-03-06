Не только женщины! Елена Зеленская о расследовании сексуальных преступлений россиян

После деоккупации украинских населенных пунктов были обнаружены доказательства военных преступлений россиян против мирного населения. Россияне пытают, убивают и насилуют украинцев. Прокуратура Украины расследует 171 случай сексуального насилия против украинцев российскими военными. В эту цифру входят не только женщины.

Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская во время панельной дискуссии на конференции во Львове.

Сексуальное насилие оккупантов против украинцев

По словам Зеленской, среди пострадавших от сексуального насилия российских военных — 39 мужчин и 13 несовершеннолетних, среди которых и мальчик.

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— Мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдают молча, особенно на оккупированных территориях — мы не знаем, — отметила первая леди.

Жертвам сексуального насилия часто трудно жить дальше, им сложно вернуться к привычной жизни.

— Многие пострадавшие от таких преступлений, как изнасилование, говорят, что их жизнь была только “до”. После — это существование. Когда страшно вспоминать то, что с тобой произошло, когда тяжело разговаривать с правоохранителями, невозможно с семьей, невыносимо внимание СМИ, — сказала Зеленская.

Изнасилование — сознательная политика российских военных

Елена Зеленская подчеркивает, что количество и нескрываемость изнасилований мирных украинцев дает понять, что эти действия являются сознательной политикой российской армии.

Это их сознательное психологическое и физическое оружие против украинцев, — подчеркнула первая леди Украины. Она добавила, что преступники должны быть наказаны.

— Я уверена, что это нужно не только пострадавшему, но и всему миру. Поэтому мое следующее обращение к демократическому миру.

Осуждение российских изнасилований и других российских преступлений требуется как прецедент. Чтобы любой потенциальный агрессор, коллективный насильник в мире знал, что подобное не пройдет безнаказанно. И для тех, кому до сих пор что-то покажется непонятным, кто намекает на уступки агрессору — мы должны освободить нашу землю от захватчика не только потому, что стремимся вернуться к общепризнанным границам. Это борьба не только за территорию и квадратные километры.

Мы должны освободить эти земли, потому что там, на оккупированных территориях, до сих пор властвуют насильники и мародеры. И пока они там — продолжается насилие, — отметила Зеленская.

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Первая леди Латвии Андра Левите также прокомментировала, что преступники используют сексуальное насилие, чтобы продемонстрировать свою власть и доминантность. Впрочем, это демонстрирует, что на самом деле они (преступники — ред.) не развиты интеллектуально.

Левите отметила, что существуют видимые и невидимые последствия сексуального насилия: кратковременные и остающиеся с жертвой на всю жизнь.

— Видимые последствия сексуальных преступлений и изнасилований включают в себя многообразие травм. Невидимые же включают стыд, злобу, сразу, страх и унижение. Это и начальные эмоциональные этапы. За ними могут идти более тяжелые и длительные ментальные расстройства, такие как депрессия, тревожность, паника, суицидальные наклонности, агрессия, расстройства сна и питания и т.д., — объяснила она.

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