Их мотивируют изнасилованием мирных женщин: адвокат Анастасия Диденко о работе с сексуальными преступлениями россиян

С началом войны количество сексуальных преступлений в Украине быстро увеличилось — из-за полномасштабного вторжения России. Российские оккупанты насилуют женщин на временно оккупированных территориях, и по состоянию на начало июля было только официально записано 124 апелляции о сексуальных преступлениях.

Женщины, пережившие насилие, нуждаются в моральной поддержке, поэтому психологи и терапевты приходят на помощь. Одной из них была Анастасия Диденко — девушка начала работать в Ассоциации женщин-адвокатов ЮрФем, а также была волонтером.

Перед войной девушка работала с преступлениями, где преступники были представителями властей или бизнеса, поэтому работа с жертвами сексуального насилия была для нее новой.

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В мирной жизни мы стараемся не пропускать эмоции каждого клиента через себя, и в этой категории дел это еще более важно.

Главное, отмечает Анастасия, не отходить от юридического тона разговора: психологи посоветовали не давать оценочных суждений о положении жертвы, а давать только юридическую помощь.

О работе ЮрФем во время войны

Анастасия говорит, что они общались с жертвами, но никто не давал официальных заявлений в соответствующие органы из-за психологического нежелания. Даже сами адвокаты не делились друг с другом количеством обращений к ним — все дела являются конфиденциальными.

Мы должны знать только две вещи о сексуальном насилии во время войны: первое — россияне пытаются сексуальным насилием достичь военных целей; второе — сексуальные преступления являются свидетельством запугивания людей в оккупации.

— Кроме того, командиры российских войск часто мотивируют военных возможностью “использовать” гражданских женщин как трофей. Или это может быть ритуальный момент: “исцеление” путем изнасилования детей или девственных девушек.

Среди основных особенностей сексуальных преступлений во время войны — массовый и публичный характер. Они также характеризуется особой жестокостью по отношению к женщинам.

В международном праве сексуальным насилием считаются любые сексуальные действия, которые несут принуждение.

На войне такие действия называются военным преступлением, потому что это негуманное обращение с человеком.

Военное преступление называется сознательным нарушением общепринятых обычаев и правил войны.

Обращение в правоохранительные органы

Это обязательно, отмечает юрист. Потому что чем больше апелляций, тем большая ответственность на каждом виновнике.

Нет необходимости думать, что никто не будет иметь дело до сексуальных преступлений и наказанием российских военных.

Такая необходимость объясняется обычной юридической информацией: часто один военный может совершить несколько преступлений. Поэтому одна девушка даст сотрудникам правоохранительных органов показания об имени преступника, вторая запомнит имя, а третья — внешность.

Сексуальное преступление не имеет срока давности, и в мировой практике уже была установлена ​​справедливость.

Можно упомянуть Международный трибунал для бывшей Югославии: тогда к концу 2016 года судьями было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над 32 людьми. Сами преступления были совершены во время войны, которая закончилась в конце 1990-х годов.

— Главное — предоставить доказательства преступлений вовремя. Поскольку через три года после изнасилования обращение с меньшей вероятностью будет рассмотрено.

Что делать, если стал(-а) жертвой сексуального насилия

Документируй факт совершения сексуального насилия.

Документируй травмы (фотографии, рисунки, видео и т. д.).

Собери образцы биологических материалов (если возможно).

Проинформируй правоохранительные органы.

К сожалению, с такой ситуацией может столкнуться каждая девушка или женщина в оккупации, поэтому мы даем информацию, что делать во время и после изнасилования и какие лекарства помогут тебе.

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