Це не лише жінки! Олена Зеленська про розслідування сексуальних злочинів росіян

Після деокупації українських населених пунктів було виявлено докази воєнних злочинів росіян проти мирного населення. Росіяни катують, вбивають та ґвалтують українців. Прокуратура України розслідує 171 випадок сексуального насильства проти українців з боку російських військових. До цієї цифри входять не лише жінки.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська під час панельної дискусії на конференції у Львові.

Сексуальне насилля окупантів проти українців

За словами Зеленської, серед постраждалих від сексуального насилля російських військових є 39 чоловіків та 13 неповнолітніх, серед яких і хлопчик.

Зараз також дивляться

Ми знаємо про ці випадки тільки тому, що ці люди знайшли в собі сили говорити. Скільки страждають мовчки, особливо на окупованих територіях — ми не знаємо, — наголосила перша леді.

Жертвам сексуального насилля часто важко жити далі, їм складно повернутися до звичного життя.

— Багато тих, хто постраждав від таких злочинів, як ґвалтування, говорять, що їхнє життя було тільки “до”. Після — це існування. Коли страшно пригадувати те, що з тобою сталося, коли важко розмовляти з правоохоронцями, неможливо з родиною, нестерпна увага ЗМІ, — сказала Зеленська.

Ґвалтування — свідома політика російських військових

Олена Зеленська підкреслює, що кількість і неприхованість ґвалтувань мирних українців дає зрозуміти те, що ці дії є свідомою політикою російської армії.

Це їхня свідома психологічна і фізична зброя проти українців, — наголосила перша леді України. Вона додала, що злочинці мають бути покарані.

— Я впевнена, що це потрібно не тільки постраждалим, а й усьому світові. Тому моє наступне звернення до демократичного світу.

Засудження російських ґвалтувань та інших російських злочинів потрібно як прецедент. Щоб будь-який потенційний агресор, колективний ґвалтівник у світі знав, що подібне не минеться безкарно. І для тих, кому й досі щось здасться незрозумілим, хто натякає на поступки агресору — ми маємо звільнити нашу землю від загарбника не тільки тому, що прагнемо повернутися до загальновизнаних кордонів. Це боротьба не тільки за територію і квадратні кілометри.

Ми маємо звільнити ці землі, бо там, на окупованих територіях, досі панують ґвалтівники та мародери. І поки вони там — продовжується насильство, — зазначила Зеленська.

Читати на тему Сексуальне насильство не підлягає амністії — правозахисниця про злочини окупантів та відповідальність за них Правозахисниця Лариса Денисенко розповіла про жертв зґвалтувань та інші злочини окупантів.

Перша леді Латвії Андра Левіте також прокоментувала, що злочинці використовують сексуальне насильство, щоб продемонструвати свою владу та домінантність. Утім, це демонструє те, що насправді вони (злочинці — ред.) занедбані інтелектуально.

Левіте зауважила, що існують видимі та невидимі наслідки сексуального насилля: короткотривалі та ті, які лишаються з жертвою на все життя.

— Видимі наслідки сексуальних злочинів і зґвалтувань включають різноманіття травм. Невидимі ж включають сором, злість, відразу, страх та приниження. І це початкові емоціональні етапи. За ними можуть йти важчі та довготриваліші ментальні розлади, такі як депресія, тривожність, паніка, суїцидальні нахили, агресія, розлади сну і харчування тощо, — пояснила вона.

Раніше юристка Анастасія Діденко розповіла про сексуальні злочини росіян та що робити далі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!