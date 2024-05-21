Теперь еще больше контента! Суспільне расширяет свою речь в марафоне Єдині новини

Уже более двух лет информационное пространство на телевидении работает вместе, чтобы оперативно и исчерпывающе информировать зрителей о последних новостях в стране, мире и на поле боя.

В рамках телемарафона Єдині новини #UАразом Суспільне Мовлення — институция, имеющая особый юридический статус, обеспечит производство собственной части информационного марафона, транслируемого на общенациональном телеканале Первый.

С 21 мая Суспільне Мовлення усиливает на канале Первый информационный блок марафона дополнительным контентом Суспільне Новини, Суспільне.Студія, документальными фильмами собственного производства и расследованиями, а также продолжится обмен контентом со всеми участниками марафона Єдині новини #UАразом.

Председатель правления Суспільного Мовлення Николай Чернотицкий объяснил это решение, ссылаясь на готовность расширять вещание и производить новые проекты.

Команда Суспільного расширяет производство собственного контента на Первом канале в рамках неотъемлемой части телемарафона Єдині новини #UАразом.

— Мы готовы со своей стороны максимально усиливать вещание, делиться качественными документальными фильмами, региональными историями, актуальными расследованиями и использовать возможности самой большой в Украине сети корреспондентов по всей стране, — заявил председатель правления Суспільного Мовлення.

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Известно, что участники марафона заключили Дополнительное соглашение к Меморандуму о взаимодействии и сотрудничестве по внедрению нового подхода для расширения возможностей реализации единой информационной политики Украины в условиях военного положения и обеспечения круглосуточного информационного марафона.

К тому же и сам телемарафон Єдині новини трансформирует свою сетку.

Так, в выходные зрители смогут смотреть специальный марафон выпуск Ранок Марафон в утренних слотах.

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