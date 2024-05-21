Тепер ще більше контенту! Суспільне розширює власне мовлення у марафоні Єдині новини

Уже понад два роки інформаційний простір на телебаченні працює разом, аби оперативно та вичерпно інформувати глядачів про останні новини у країні, світі та на полі бою.

У рамках телемарафону Єдині новини #UАразом Суспільне Мовлення — інституція, яка має особливий юридичний статус, забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.

З 21 травня Суспільне Мовлення на каналі Перший інформаційний блок марафону додатковим контентом Суспільне Новини, Суспільне.Студія, документальними фільмами власного виробництва та розслідуваннями, а також продовжиться обмін контентом з усіма учасниками марафону Єдині новини #UАразом.

Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький пояснив це рішення, посилаючись на готовність розширювати мовлення та виробляти нові проекти.

Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невіднятної частини телемарафону Єдині новини #UАразом.

— Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні, — заявив голова правління Суспільного Мовлення.

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Відомо, що учасники марафону уклали Додаткову угоду до Меморандуму про взаємодію та співпрацю щодо впровадження нового підходу задля розширення можливостей реалізації єдиної інформаційної політики України в умовах воєнного стану та забезпечення цілодобового інформаційного марафону Єдині новини #UАразом від 30 травня 2022 року.

До того ж і сам телемарафон Єдині новини трансформує свою сітку.

Так, у вихідні глядачі зможуть дивитись спеціальний для марафону випуск Ранок Марафон у ранкових слотах.

Раніше ми розповідали тобі, скільки коштів для захисників вдалося зібрати завдяки телемарафону Єдині новини.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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