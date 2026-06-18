Де відпочити в Чорногорії у 2026 та які пляжі вважаються найкращими

Дізнаватися про історію та милуватися красою інших країн — одне із занять, які допомагають ширше дивитися на світ.

Тож якщо тебе мучить питання, куди можна поїхати відпочити, обери Чорногорію. Що подивитися в цій країні та які пляжі вважаються найкращими — ми зібрали для тебе найцікавіше.

Чим особлива Чорногорія та її історія

Свою назву країна отримала від найменування гір, на яких вона розташована. Там і вирішили ще у шостому столітті поселитись слов’яни, які змішались з місцевим населенням.

Довгий час на її теренах панувала монархія, а в 14-17 століттях території країни контролювала Венеційська республіка. Через це досить часто у сучасних чорногорських містах можна відчути себе, ніби в Італії, адже архітектурні рішення відсилають думки саме до цієї культури. А чимало будівель, як церкви та фортеці чи інші споруди, були внесені у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Згодом Чорногорії навіть вдалось відновити свою незалежність. Та попри це, країні довелось пережити не лише одну окупаційну владу. Повсякчас на незалежність Чорногорії зазіхали різні загарбники, але найчастіше — серби. З ними чорногорцям довелось співіснувати в межах федеративної держави Югославія. І лише наприкінці весни — початку літа 2006 року країна знову змогла забути про союз та отримала свободу.

Після цього країні вдалось отримати статус кандидата на членство в ЄС, а також місце в НАТО. Однак їй довелось пережити політичну кризу та спроби здійснення державного перевороту.

Сприяли такому розвитку нестабільності Сербія та Росія, яка була невдоволена приєднанням Чорногорії до військового блоку.

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Що подивитися в Чорногорії

Запропонувати Чорногорії туристам є що, адже країна багата як на гірські, так і морські краєвиди. Крім того, деякі мандрівники полюбляють робити тури саме її старовинними церквами та монастирями. Тож лишається тільки вибрати, що тобі до вподоби.

Одними з найбільш популярних для відвідування лишаються столиця країни Подгориця, прибережна Будва, острівний Светі-Стефан та історичний Котор.

Куди поїхати в Чорногорії: найпопулярніші напрямки серед туристів

Будва (Будванська рив’єра);

Котор;

Светі-Стефан;

Подгориця;

Тіват;

Ульцинь;

Цетинє;

Петровац;

Ада Бояна;

Херцег-Нові;

Ігало.

Будва (Будванська рив’єра)

Забудь про переповнений Слов’янський пляж. Рушай таємною стежкою вздовж скель повз скульптуру Балерини до пляжів Могрен-1 та Могрен-2 — там найчистіша вода завдяки підводним джерелам. А ввечері піднімайся на мури Цитаделі в Старому місті: там ховається затишна бібліотека та найкращий краєвид на острів Святого Миколая без натовпу.

Котор

Головний ексклюзив — підйом до фортеці Святого Іоанна безкоштовно та без черги. Для цього обійди гору праворуч стежкою через Стару таверну (Spiljari). Побачиш автентичну закинуту церкву та сироварню, де пастухи продають домашній сир. До самої фортеці потрапиш через секретне вікно у кам’яному мурі, оминувши касу.

Светі-Стефан

Сам острів-готель закритий для звичайних туристів, але є легальний спосіб туди потрапити: забронювати столик у ресторані на острові або купити квиток на екскурсію. Якщо це задорого, піднімайся вище до церкви Святого Сави. З її оглядового майданчика відкривається той самий культовий листівочний краєвид, і ти будеш там на самоті.

Подгориця

Столицю часто минають, а дарма. Шукай тут Чорногорську Ніагару — дивовижний водоспад на річці Цієвна всього в 10 хвилинах їзди від центру, поруч із яким працює чудовий етно-ресторан. А в самому місті завітай до району старого турецького табору Стара Варош, щоб знайти автентичний годинниковий прилив Сахат-Кула та відчути дух Османської імперії.

Однак варто попередити й про неприємний момент: у Чорногорії завжди було чимало туристів з країни-агресорки. І попри те, що існує чимало санкцій проти РФ, а країна розглядає можливість впровадження візового режиму з Росією, але поки все ж там можна зустріти небажаних перехожих.

Чорногорія відпочинок 2026: які пляжі вважаються найкращими

Море у Чорногорії таке ж, як і в Італії — Адріатичне. Тож здебільшого в країні можна розраховувати на середземноморський клімат, який дарує гостям теплі й сонячні дні на відпочинку.

Однак чорногорські пляжі навряд можна назвати дуже схожими між собою. Навіть в одному місті, як, наприклад, Будва, можна зустріти зовсім різні варіанти берегової лінії: десь буде більше каміння, а в іншому місці — менше.

Та варто все ж таки розуміти, що чисто піщані пляжі будуть рідкісною знахідкою, оскільки навіть на чорногорському острові Гаваї, який зачаровує своєю природою, теж буде непросто подолати кам’яні перешкоди дорогою до теплого моря.

Однак це єдиний пляж Чорногорії, що розташований не на материку, тому відвідати його все ж таки варто. Особливо, щоб побачити захід сонця за морською лінією горизонту.

Крім того, дістатись на нього можна просто на маршрутному катері з берега міста Будва. Та окрім пляжів, завжди можна спробувати піти нетрадиційним шляхом та навідатись до великої затоки Бока Которська, що теж може подарувати незабутні спогади.

Де відпочити в Чорногорії на морі

Гаваї (Будванська рив’єра);

Плаві Горизонті (Тіватська рив’єра);

Копакабана (Будванська рив’єра);

Буляриця (Будванська рив’єра);

Мурічі та Скадарське озеро — об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

Добреч (Герцег-Нові);

Лучіце (Петровац на Мору);

Мала Плажа (Ульцинь);

Могрен (Будванська рив’єра).

Чорногорія відпочинок 2026: ціни

Улітку 2026 року відпочинок у Чорногорії для українців залишається одним із найдоступніших морських напрямків. За розрахунками туроператорів (зокрема Adriatic Travel, Поїхали з нами, Coral Travel), підсумкова вартість залежить від способу пересування:

Автобусні тури з України (Київ, Львів): Найдешевший варіант. Тур на 7–8 ночей у Будві чи Бечичах на віллі без харчування коштує від 13 050 до 14 680 грн за одну особу (близько 26 000–35 000 грн за двох).

Найдешевший варіант. Тур на 7–8 ночей у Будві чи Бечичах на віллі без харчування коштує від 13 050 до 14 680 грн за одну особу (близько 26 000–35 000 грн за двох). Авіатури з вильотом із сусідніх країн (Кишинів, Жешув, Варшава): Пакетний відпочинок у готелі категорії 3–4 зірки (сніданок+вечеря) стартує від 68 000–79 000 грн за двох дорослих. Готелі з системою “все включено” (наприклад, у Бієлі) обійдуться від 120 000 грн на двох.

Додатково варто врахувати витрати на харчування (якщо воно не включене) та курортний збір (близько 1 євро на добу). Середній чек на обід в кафе Чорногорії становить 10–15 євро з людини.

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