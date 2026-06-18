Где отдохнуть в Черногории в 2026 и какие пляжи считаются лучшими

Узнавать об истории и любоваться красотой других стран — одно из занятий, которые помогают смотреть шире на мир.

А если тебя мучает вопрос, куда можно съездить отдохнуть, выбери Черногорию. Что посмотреть в этой стране и какие пляжи считаются лучшими — мы собрали для тебя самое интересное.

Чем особенна Черногория и ее история

Свое название страна получила от наименования гор, на которых она расположена. Там решили еще в шестом веке поселиться славяне, которые смешались с местным населением.

Долгое время на ее территории царила монархия, а в 14-17 веках территории страны контролировала Венецианская республика. Поэтому довольно часто в черногорских городах можно почувствовать себя, как в Италии, ведь архитектурные решения мысленно отсылают именно к этой культуре. А многие здания, такие как церкви, крепости или другие сооружения, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впоследствии Черногории даже удалось восстановить свою независимость. Но, несмотря на это, стране пришлось пережить не только одну оккупационную власть. Постоянно на независимость Черногории посягали разные захватчики, но чаще всего — сербы. С ними черногорцам пришлось сосуществовать в составе федеративного государства Югославия. И только в конце весны — начале лета 2006 года страна снова смогла забыть о союзе и получила свободу.

После этого Черногории удалось получить статус кандидата на членство в ЕС и место в НАТО. Однако ей пришлось пережить политический кризис и попытки государственного переворота.

Содействовали такому развитию нестабильности Сербия и Россия, которая была недовольна присоединением Черногории к военному блоку.

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Что посмотреть в Черногории

Предложить Черногории туристам есть что, ведь она богата как горными, так и морскими пейзажами. Кроме того, некоторые путешественники любят делать туры именно по старинным церквям и монастырям. Поэтому остается только выбрать, что тебе нравится.

Одними из самых популярных для посещения остаются столица страны Подгорица, прибрежная Будва, остров Свети-Стефан и исторический Котор.

Куда поехать в Черногории: наиболее популярные направления среди туристов

Будва (Будванская ривьера);

Котор;

Свети-Стефан;

Подгорица;

Тиват;

Ульцинь;

Цетинье;

Петровац;

Ада Бойана;

Херцег-Нови;

Игало.

Будва (Будванская ривьера)

Забудь о переполненном Славянском пляже. Отправляйся по тайной тропе вдоль скал мимо скульптуры Балерины к пляжам Могрен-1 и Могрен-2 — там самая чистая вода благодаря подводным источникам. А вечером поднимайся на стены Цитадели в Старом городе: там скрывается уютная библиотека и лучший вид на остров Святого Николая без толпы. Котор Главный эксклюзив — подъём к крепости Святого Иоанна бесплатно и без очереди. Для этого обойди гору справа по тропе через Старую таверну (Spiljari). Увидишь аутентичную заброшенную церковь и сыроварню, где пастухи продают домашний сыр. До самой крепости попадёшь через секретное окно в каменной стене, миновав кассу. Свети-Стефан Сам остров-отель закрыт для обычных туристов, но есть легальный способ туда попасть: забронировать столик в ресторане на острове или купить билет на экскурсию. Если это слишком дорого, поднимайся выше к церкви Святого Саввы. С её смотровой площадки открывается тот самый культовый открыточный вид, и ты будешь там в одиночестве. Подгорица Столицу часто обходят стороной, и зря. Ищи здесь Черногорскую Ниагару — удивительный водопад на реке Циевна всего в 10 минутах езды от центра, рядом с которым работает отличный этно-ресторан. А в самом городе загляни в район старого турецкого квартала Стара Варош, чтобы найти аутентичную часовую башню Сахат-Кула и почувствовать дух Османской империи.

Однако следует предупредить и о неприятном моменте: в Черногории всегда было немало туристов из страны-агрессорки. И, несмотря на то, что существует немало санкций против РФ, а страна рассматривает возможность внедрения визового режима с Россией, но пока все же там можно встретить нежелательных прохожих.

Черногория отдых 2026: какие пляжи считаются лучшими

Море в Черногории такое же, как и в Италии — Адриатическое. Поэтому в основном можно рассчитывать на средиземноморский климат, который дарит гостям теплые и солнечные дни на отдыхе.

Однако черногорские пляжи вряд ли можно назвать очень похожими между собой. Даже в одном городе, как, например, Будва, можно встретить совершенно разные варианты береговой линии: где-то будет больше камней, а в другом месте — меньше.

Но стоит все же понимать, что чисто песчаные пляжи будут редкой находкой, поскольку даже на завораживающем своей природой черногорском острове Гавайи тоже будет непросто преодолеть каменные препятствия на пути к теплому морю.

Однако это единственный пляж Черногории, расположенный не на материке, поэтому посетить его все-таки стоит. Особенно, чтобы увидеть закат за морской линией горизонта.

Кроме того, добраться до него можно прямо на маршрутном катере с берега города Будва.

А кроме пляжей, всегда можно попробовать пойти по нетрадиционному пути и наведаться в большой залив Бока Которска, который тоже может подарить незабываемые воспоминания.

Где отдохнуть в Черногории на море

Гавайи (Будванская ривьера);

Плави Горизонти (Тиватская Ривьера);

Копакабана (Будванская Ривьера);

Булярица (Будванская ривьера);

Муричи и Скадарское озеро — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО;

Добреч (Герцег-Нови);

Лучице (Петровац на Море);

Мала Плажа (Ульцинь);

Могрен (Будванская ривьера).

Черногория отдых 2026: цены

Летом 2026 года отдых в Черногории для украинцев остаётся одним из самых доступных морских направлений. По расчётам туроператоров (в частности Adriatic Travel, Поехали с нами, Coral Travel), стоимость тура зависит от способа передвижения: Автобусные туры из Украины (Киев, Львов): Самый дешёвый вариант. Тур на 7–8 ночей в Будве или Бечичи на вилле без питания стоит от 13 050 до 14 680 грн на одного человека (около 26 000–35 000 грн на двоих).

Самый дешёвый вариант. Тур на 7–8 ночей в Будве или Бечичи на вилле без питания стоит от 13 050 до 14 680 грн на одного человека (около 26 000–35 000 грн на двоих). Авиатуры с вылетом из соседних стран (Кишинёв, Жешув, Варшава): Пакетный отдых в отеле категории 3–4 звезды (завтрак + ужин) стартует от 68 000–79 000 грн на двоих взрослых. Отели с системой “всё включено” (например, в Биеле) обойдутся от 120 000 грн на двоих. Дополнительно стоит учитывать расходы на питание (если оно не включено) и курортный сбор (около 1 евро в сутки). Средний чек за обед в местном кафе Черногории составляет 10–15 евро с человека.

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