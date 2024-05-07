Потужний внесок у підтримку захисників: марафон Єдині новини зібрав понад 100 мільйонів гривень

Протягом перших чотирьох місяців 2024 року національний телемарафон Єдині новини організував та провів більше ніж 370 благодійних зборів на підтримку Сил оборони України.

Станом на 30 квітня, в рамках оголошених ініціатив вдалося зібрати 101 млн 24 тис. 577 гривень.

Збори проводилися у слотах всіх медіакомпаній-виробників телемарафону: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Суспільне, Ми – Україна та Inter Media Group.

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Одним з найбільших зборів національного марафону Єдині новини став потужний збір коштів на дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Мета була 25 000 000 грн. Учасники марафону вже зібрали понад 22 млн грн. Тим часом збір коштів все ще триває.

Ти також можеш долучитись до збору за посиланням на банку.

Приклади найбільших ініціатив

До п’ятірки найбільших зборів увійшли:

6,5 млн грн для будівництва реанімобіля на фронт для здійснення операцій на передовій, ініційований командою 1+1;

майже 2 млн грн на станцію радіоелектронної боротьби для 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, ініційований Starlight Media;

1,2 млн грн для закупівлі броньованого автомобіля HMMWV (ХАМЕР) у підрозділ ТЕРРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади, ініційований телеканалом Рада;

1 000 000 грн для закупівлі дронів MAVIC у 30-ту механізовану бригаду ім. Островського, ініційований телеканалом Inter;

547 000 грн для закупівлі засобів радіоелектронної боротьби для 5-ї бригади та у рамках дозбору на безпілотні літальні апарати Сич для ГУР, ініційований Ми – Україна.

Читати на тему Єдині новини: розвиваємо мовлення в умовах війни Національний телемарафон постійно вдосконалюється відповідно до вподобань глядачів

Варто відзначити, що за період повномасштабної війни всі виробники телемарафону Єдині новини реалізували десятки масштабних фандрейзингових кампаній для потреб Сил оборони України та інших соціальних місій. Це невіддільна частина функціонування марафону.

Ми щиро вдячні нашій аудиторії за значну підтримку та швидке закриття зборів. Це все — неймовірний результат, що свідчить про високу довіру як до самого марафону, так і до ініціатив, які оголошуються в ефірі для допомоги ЗСУ.

Сила в єдності — йдеться у зверненні партнерів телемарафону Єдині новини, які закликають продовжувати спільними зусиллями підтримувати наших захисників та жертвувати на потреби українського війська.

Загалом з початку 2024 року телемарафон Єдині новини вже реалізував 12 соціальних проектів.

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