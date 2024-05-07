Потужний внесок у підтримку захисників: марафон Єдині новини зібрав понад 100 мільйонів гривень

Протягом перших чотирьох місяців 2024 року національний телемарафон Єдині новини організував та провів більше ніж 370 благодійних зборів на підтримку Сил оборони України.
Станом на 30 квітня, в рамках оголошених ініціатив вдалося зібрати 101 млн 24 тис. 577 гривень.
Збори проводилися у слотах всіх медіакомпаній-виробників телемарафону: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Суспільне, Ми – Україна та Inter Media Group.
Одним з найбільших зборів національного марафону Єдині новини став потужний збір коштів на дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Мета була 25 000 000 грн. Учасники марафону вже зібрали понад 22 млн грн. Тим часом збір коштів все ще триває.
Ти також можеш долучитись до збору за посиланням на банку.
До п’ятірки найбільших зборів увійшли:
Варто відзначити, що за період повномасштабної війни всі виробники телемарафону Єдині новини реалізували десятки масштабних фандрейзингових кампаній для потреб Сил оборони України та інших соціальних місій. Це невіддільна частина функціонування марафону.
Ми щиро вдячні нашій аудиторії за значну підтримку та швидке закриття зборів. Це все — неймовірний результат, що свідчить про високу довіру як до самого марафону, так і до ініціатив, які оголошуються в ефірі для допомоги ЗСУ.
Ми щиро вдячні нашій аудиторії за значну підтримку та швидке закриття зборів. Це все — неймовірний результат, що свідчить про високу довіру як до самого марафону, так і до ініціатив, які оголошуються в ефірі для допомоги ЗСУ.
Сила в єдності — йдеться у зверненні партнерів телемарафону Єдині новини, які закликають продовжувати спільними зусиллями підтримувати наших захисників та жертвувати на потреби українського війська.
Загалом з початку 2024 року телемарафон Єдині новини вже реалізував 12 соціальних проектів.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.