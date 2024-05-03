Єдині новини: развиваем вещание в условиях войны

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, ведущие украинские коммерческие телеканалы, парламентский телеканал Рада и Суспільне мовлення объединили свои усилия, чтобы создать круглосуточный информационный марафон Єдині новини.

Целью этого проекта стало обеспечение украинского общества актуальной и достоверной информацией в соответствии с самыми высокими журналистскими стандартами. Это стало ответом на беспрецедентные военные и информационные вызовы, с которыми столкнулась Украина.

В ефире Єдиних новин транслируются программы Суспільного Мовлення, ДП Парламентский телеканал Рада, ТОВ СЛМ НОВИНИ, ТОВ Телерадиокомпания Студія 1+1, ПрАТ Телеканал ІНТЕР и ТОВ Ми — Україна.

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Телеканалы открыли доступ к своим сигналам на спутнике, стали доступными в бесплатных пакетах ОТТ-сервисов, на YouTube и в приложении Дія. Эта инициатива является одним из лучших и уникальных примеров саморегулирования в медиа-сфере, а также эффективной практикой партнерства между государством и частными инициативами.

Телемарафон Єдині новини — это динамичная структура, которая саморегулируется и быстро адаптируется к вызовам времени. График марафона неоднократно подвергался изменениям с целью его оптимизации.

Неизменной остается миссия марафона — круглосуточно предоставлять населению проверенную информацию, как это было с первого дня войны.

Сейчас телемарафон продолжает работать по согласованному графику и с информационными продуктами, утвержденными всеми участниками проекта.

Марафон постоянно развивается, чтобы соответствовать потребностям и предпочтениям зрителей и реагировать на вызовы, вызванные войной. Команда телемарафона работает над расширением вещания в военное время, обогащением продуктового и регионального контента, формированием дополнительных сеток вещания и другими изменениями.

В частности, телемарафон рассматривает возможность расширения производства контента командой Суспільного мовлення в рамках марафона для Першого Каналу Суспільного мовлення, как неотъемлемой части общественно важного, главного информационного объединения военного времени — Єдині новини.

Это будет происходить при условии согласования такой возможности соответствующими государственными органами, с учетом всех стандартов редакционной политики Суспільного и привлечением крупнейшей в стране сети корреспондентов.

После получения результатов соответствующих обращений, телемарафон Єдині новини новости надеется улучшить взаимодействие с аудиторией и найти новые пути эффективного сотрудничества.

Потребление медиа

По данным опроса USAID-Internews по потреблению медиа — Украинские медиа, отношение и доверие в 2023 году:

80% респондентов осведомлены о телемарафоне Єдині новини;

45% из них являются еженедельными зрителями;

10% просматривают его несколько раз в месяц;

65% зрителей телемарафона считают необходимым продолжать его трансляцию.

Зрители телемарафона отмечают высокий уровень доверия к предоставляемым в нем новостям, а также положительно отзываются об оперативности, достоверности информации и уровне анализа событий.

Исследование было проведено компанией InMind по заказу международной организации Internews в рамках проекта Медийная программа в Украине, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).

Однако Єдині — это не только о новостях. С начала года национальный телемарафон реализовал 12 социальных проектов.

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