В Давосе прошел Украинский завтрак от Фонда Виктора Пинчука. Посетили утреннюю встречу президенты Польши, Латвии и Хорватии. Также главы МИД Великобритании и Украины — Дэвид Кэмерон и Дмитрий Кулеба. Тема форума этого года — Восстановление доверия. Об этом сообщается на сайте World Economic Forum.

Ключевой темой стала и ситуация в Украине, мирный план урегулирования и поддержка западными партнерами нашей страны.

Представлять Украину на экономическом форуме уехал президент Владимир Зеленский. Также в Давос приехал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Среди приглашенных участников в этом году также американский историк и писатель Тимоти Снайдер. Мы собрали интересные мысли и призывы, прозвучавшие на Украинском завтраке на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Кулеба на Завтраке в Давосе: отказ от концепции избегания эскалации

На завтраке в Давосе 2024 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины отказаться от концепции избегания эскалации в противодействии российской попытке захватить Украину.

Ведь, как заметил Кулеба, такие разговоры витали в воздухе перед каждым принятием важных решений о помощи Украине, они задерживали процесс. Но после предоставления необходимого, РФ не предпринимала никаких апокалиптических действий, которых так боится Запад.

Тимоти Снайдер и Дмитрий Кулеба на Украинском завтраке в Давосе: о войне, “избегании эскалации” и помощи Украине / 3 Фотографии

Фото: журналист Факти ICTV Наталия Луценко, директор PR новостей СЛМ Новости Александра Батий

— С первого дня нам говорят: “Не эскалируйте”, и из-за этого было упущено очень много возможностей. Эту концепцию нужно изъять из процесса принятия решений, потому что все, что произошло за последние два года, доказывает, что так поступать вредно, — сказал Дмитрий Кулеба.

Мы просим вас принимать решения без задержек и долгих дискуссий. Их было много за последние два года, и все они заканчивались положительным решением, но каждый день, пока вы что-то обсуждаете, в Украине кто-то гибнет.

Также Дмитрий Кулеба в Давосе ранее заявлял, что 2024 год должен быть годом, когда Украина “сбросит Россию с неба”.

— Потому что тот, кто контролирует небо, будет определять, когда и как закончится война, — сказал дипломат.

Тимоти Снайдер в Давосе: что сказал об Украине

Участие в обсуждении украинского вопроса принял и американский историк и писатель Тимоти Снайдер, известный своей поддержкой Украины.

На одной из панельных дискуссий, как сообщила директор PR новостей СЛМ Новости Александра Батий, он выступил с достаточно мощным месседжем в мир и поддержал украинцев.

— Это как раз тот случай, когда людям в Париже, или Берлине, или Нью-Йорке, или Лос-Анджелесе будет легче воспринимать украинцев серьезно, как субъект, если Украина будет “вписываться” в историю мира… и это действительно так и есть, — сказал Тимоти Снайдер.

Во время другой дискуссии минувшего дня историк лаконично подытожил, какого завершения войны ждет мир.

Не только Украина должна победить, но и Россия проиграть.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе присутствует Вадим Карпяк. Ведущий поделился ключевыми тезисами и звучавшими там темами.

— Конечно, в основном в Давосе говорят об ИИ, изменениях климата, экономике. Но фокус украинцев — на Украине. Много разговоров и дискуссий в украинском доме в Давосе. Особенно интересен был разговор с участием Дмитрия Кулебы.

Бывшего посла США Джона Гербста, который также присутствовал здесь, спросили об изменениях, что могут произойти после прихода к власти Дональда Трампа. Он успокоил аудиторию и сказал: “Помните, что (Барак — ред.) Обама, как демократ, не давал вам оружия. Республиканец (Дональд — ред.) Трамп пришел к власти в 2016 году и дал вам оружие в 2017”, — рассказал об услышанном Карпяк.

Все будет зависеть от команды безопасности. Предыдущая, по словам Джона Гербста, была сильной, поэтому пока причин для паники нет.

Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе в этом году продлится с 15 по 19 января. Подробную программу мероприятия мы писали в нашем другом материале.

Главное фото: директор PR новостей СЛМ Новости Александра Батий.

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