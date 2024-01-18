Тимоти Снайдер и Дмитрий Кулеба на Украинском завтраке в Давосе: о войне, “избегании эскалации” и помощи Украине

В Давосе прошел Украинский завтрак от Фонда Виктора Пинчука. Посетили утреннюю встречу президенты Польши, Латвии и Хорватии. Также главы МИД Великобритании и Украины — Дэвид Кэмерон и Дмитрий Кулеба. Тема форума этого года — Восстановление доверия. Об этом сообщается на сайте World Economic Forum.
Ключевой темой стала и ситуация в Украине, мирный план урегулирования и поддержка западными партнерами нашей страны.
Представлять Украину на экономическом форуме уехал президент Владимир Зеленский. Также в Давос приехал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Среди приглашенных участников в этом году также американский историк и писатель Тимоти Снайдер. Мы собрали интересные мысли и призывы, прозвучавшие на Украинском завтраке на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
На завтраке в Давосе 2024 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины отказаться от концепции избегания эскалации в противодействии российской попытке захватить Украину.
Ведь, как заметил Кулеба, такие разговоры витали в воздухе перед каждым принятием важных решений о помощи Украине, они задерживали процесс. Но после предоставления необходимого, РФ не предпринимала никаких апокалиптических действий, которых так боится Запад.
Фото: журналист Факти ICTV Наталия Луценко, директор PR новостей СЛМ Новости Александра Батий
— С первого дня нам говорят: “Не эскалируйте”, и из-за этого было упущено очень много возможностей. Эту концепцию нужно изъять из процесса принятия решений, потому что все, что произошло за последние два года, доказывает, что так поступать вредно, — сказал Дмитрий Кулеба.
Мы просим вас принимать решения без задержек и долгих дискуссий. Их было много за последние два года, и все они заканчивались положительным решением, но каждый день, пока вы что-то обсуждаете, в Украине кто-то гибнет.
Мы просим вас принимать решения без задержек и долгих дискуссий. Их было много за последние два года, и все они заканчивались положительным решением, но каждый день, пока вы что-то обсуждаете, в Украине кто-то гибнет.
Также Дмитрий Кулеба в Давосе ранее заявлял, что 2024 год должен быть годом, когда Украина “сбросит Россию с неба”.
— Потому что тот, кто контролирует небо, будет определять, когда и как закончится война, — сказал дипломат.
Участие в обсуждении украинского вопроса принял и американский историк и писатель Тимоти Снайдер, известный своей поддержкой Украины.
На одной из панельных дискуссий, как сообщила директор PR новостей СЛМ Новости Александра Батий, он выступил с достаточно мощным месседжем в мир и поддержал украинцев.
— Это как раз тот случай, когда людям в Париже, или Берлине, или Нью-Йорке, или Лос-Анджелесе будет легче воспринимать украинцев серьезно, как субъект, если Украина будет “вписываться” в историю мира… и это действительно так и есть, — сказал Тимоти Снайдер.
Во время другой дискуссии минувшего дня историк лаконично подытожил, какого завершения войны ждет мир.
Не только Украина должна победить, но и Россия проиграть.
Не только Украина должна победить, но и Россия проиграть.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе присутствует Вадим Карпяк. Ведущий поделился ключевыми тезисами и звучавшими там темами.
— Конечно, в основном в Давосе говорят об ИИ, изменениях климата, экономике. Но фокус украинцев — на Украине. Много разговоров и дискуссий в украинском доме в Давосе. Особенно интересен был разговор с участием Дмитрия Кулебы.
Бывшего посла США Джона Гербста, который также присутствовал здесь, спросили об изменениях, что могут произойти после прихода к власти Дональда Трампа. Он успокоил аудиторию и сказал: “Помните, что (Барак — ред.) Обама, как демократ, не давал вам оружия. Республиканец (Дональд — ред.) Трамп пришел к власти в 2016 году и дал вам оружие в 2017”, — рассказал об услышанном Карпяк.
Все будет зависеть от команды безопасности. Предыдущая, по словам Джона Гербста, была сильной, поэтому пока причин для паники нет.
Все будет зависеть от команды безопасности. Предыдущая, по словам Джона Гербста, была сильной, поэтому пока причин для паники нет.
Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе в этом году продлится с 15 по 19 января. Подробную программу мероприятия мы писали в нашем другом материале.
Главное фото: директор PR новостей СЛМ Новости Александра Батий.
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