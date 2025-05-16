16 мая 2025 года в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили горькую весть: еще 909 погибших военных репатриировали домой. Что известно о телах бойцов и какие направления обороняли павшие?

909 тел украинских военных вернули из России

В штабе написали, что страна-оккупант вернула Украине тела еще 909 защитников. В большинстве своем это защитники Донецкой области с таких направлений: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского.

Также вернули тела украинских военных, защищавших следующие направления: Луганское, Запорожское, Сумское, Харьковское.

Тела вернули и из моргов на территории страны-оккупанта.

Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, — написали в КШППВ.

Вместе со штабом взаимодействовали Объединенный центр при СБ Украины, ВСУ, МВД, Офис Уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, другие структуры Сектора безопасности и обороны Украины.

Герои умирают. Украина вернула тела более 900 военных / 3 Фотографии

Теперь телами займутся бойцы ВСУ. Репатриированных героев перевезут в заведения, где проведут экспертизу. После этого о совпадениях сообщат родным и передадут тела для достойного захоронения. Лица будут установлены в кратчайшие сроки.

Раньше мы рассказывали, сколько без вести пропавших людей в Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.