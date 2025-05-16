16 травня 2025 року у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили гірку звістку: ще 909 полеглих військових репатріювали додому. Що відомо про тіла бійців та які напрямки обороняли полеглі?

909 тіл українських військових повернули з Росії

У штабі написали, що країна-окупант повернула Україні тіла ще 909 захисників. У більшості це оборонці Донеччини з таких напрямків: Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського.

Також повернули тіла українських військових, які боронили такі напрямки: Луганський, Запорізький, Сумський, Харківський.

Тіла повернули і з моргів на території країни-окупанта.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, — написали у КШППВ.

Разом зі штабом взаємодіяли Об’єднаний центру при СБ України, ЗСУ, МВС, Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інші структури Сектору безпеки та оборони України.

Герої вмирають. Україна повернула тіла понад 900 військових / 3 Фотографії

Тепер тілами займуться бійці ЗСУ. Репатрійованих героїв перевезуть у заклади, де проведуть експертизу. Після цього про збіги повідомлять рідних та передадуть тіла для гідного поховання. Особи будуть встановлені у найкоротші терміни.

Раніше ми розповідали, скільки безвісти зниклих людей в Україні.

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