Новини

Герої вмирають. Україна повернула тіла понад 900 військових

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 16 Травня 2025, 13:24
тіла 909 військових
Герої вмирають. Україна повернула тіла понад 900 військових
Читати далі
НМТ-2025: скільки буде завдань та як нараховуватимуть бали
Герої вмирають. Україна повернула тіла понад 900 військових
Читати далі
Відстрочки через Резерв+: у Міноборони пояснили нюанси для військовозобовʼязаних

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь