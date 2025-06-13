Украина вернула детей из оккупации — их истории терзают сердце

Украина не перестает бороться за наших детей, которых Россия похитила и вывезла в свои отдаленные регионы и ВОТ. Так что каждая новость о возвращении маленьких украинцев домой — это большая радость.

Еще одиннадцать детей из временно оккупированной Херсонской области наконец-то на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Детальнее о событии — дальше в материале.

Вернули 11 детей из Херсонской области

Известно, что совместными усилиями инициатива Bring Kids Back UA и команда Save Ukraine удалось вернуть восемь девочек и троих мальчиков, воспитываемых в девяти семьях.

— Самому младшему ребенку — всего четыре года, самому старшему — семнадцать. Среди них также есть один ребенок, лишенный родительской опеки.

Этих детей заставляли учиться по российской программе, участвовать в пропагандистских мероприятиях, некоторые пережили визиты вооруженных сотрудников ФСБ и пребывание в так называемых лагерях перевоспитания.

И все это только потому, что они украинцы, — сообщил Прокудин.

Также известно, что 12 июня удалось вернуть еще шесть украинских детей. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

— Среди них девочка, которую в школе заставляли петь гимн РФ и рисовать триколор, а также угрожали поставить на учет за употребление украинского языка. Парень, которого избивали и травили за то, что он украинец, заставляли выступать с портретом российского военного на концерте до 9 мая.

Ребёнок, чей дом трижды обыскивали вооруженные сотрудники ФСБ из-за отказа семьи получать российские паспорта.

Девушка, побывавшая в так называемых лагерях перевоспитания, где ее заставляли бегать с автоматом, ставить растяжки и копать окопы. Юноша, который три года прятался дома и учился в украинской школе онлайн, а теперь наконец-то может обнять брата, недавно вернувшегося из плена, — сообщил Ермак.

Что Россия делает с детьми в оккупации и почему это большая опасность для Украины, рассказывали ранее.

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