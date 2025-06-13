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Украина вернула детей из оккупации — их истории терзают сердце

Виктория Мельник, журналист сайта 13 июня 2025, 14:15
украина вернула детей
Фото Pexels

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