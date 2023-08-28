Смелые. Преданные. Верные навсегда. Укрпочта выпускает марку в память о погибших защитниках

Украинская победа и независимость одерживаются в тяжелых боях. За время вторжения мы лишились тысячи лучших защитников и защитниц. Помнить о них — одна из главных наших задач!

Укрпочта анонсировала выход новой марки ко Дню памяти защитников Украины 29 августа 2023 под названием Вечная память! Где сделать предзаказ и куда пойдут средства с продажи марок — рассказываем дальше.

Марка ко Дню памяти защитников Украины от Укрпочты

— Ко Дню памяти защитников Украины анонсируем благотворительную почтовую марку Вечная память! Средства из благотворительной части пойдут в поддержку семей погибших, которые погибли, защищая Украину, — говорится в сообщении Укрпочты.

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Тираж почтовой марки — 500 тыс. экземпляров. Номинал — U (12.00 грн, что соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины) + 3.00 грн (дополнительный благотворительный номинал).

Известно, что эскизом почтовой марки стала картина Журба, автором которой является заслуженный художник Украины Олег Шупляк. Изображенный козак-бандурист склоняет голову над могилами собратьев, а в небе журавли улетают в теплые края.

Предзаказать почтовую марку можно по ссылке.

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Ко Дню Независимости Украины Укрпочта выпустила специальный праздничный набор почтовых марок. Если ты не успел/(-а) приобрести их, читай в нашем материале, как сделать заказ.

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