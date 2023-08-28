Сміливі. Віддані. Вірні назавжди. Укрпошта випускає марку в пам’ять про загиблих захисників та захисниць

Українська перемога та незалежність здобуваються у важких боях. За час вторгнення ми втратили тисячі найкращих захисників та захисниць. Пам’ятати про них — одне з головних наших завдань!

Укрпошта анонсувала вихід нової марки до Дня пам’яті захисників України 29 серпня 2023 під назвою Вічна пам’ять! Де зробити передзамовлення та куди підуть кошти з продажу марок — розповідаємо далі.

Марка до Дня пам’яті захисників України від Укрпошти

— До Дня пам’яті захисників України анонсуємо благодійну поштову марку Вічна памʼять! Кошти з благодійної частки підуть на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну, — йдеться в повідомленні Укрпошти.

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Тираж поштової марки — 500 тис. екземплярів. Номінал — U (12.00 грн, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України) + 3.00 грн (додатковий благодійний номінал).

Відомо, що ескізом поштової марки стала картина Журба, автором якої є заслужений художник України Олег Шупляк. Зображений козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а в небі журавлі летять у вирій.

Передзамовити поштову марку можна за посиланням.

Читати на тему Наші герої тепер на листівках — нові марки Укрпошти до Дня захисників і захисниць України Які марки та листівки запустила Укрпошта до Дня захисників і захисниць України.

До Дня Незалежності України Укрпошта також випустила спеціальний святковий набір поштових марок. Якщо ти не встиг/(-ла) придбати їх, читай в нашому матеріалі, як зробити замовлення.

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