Свет у соседа есть, а у вас — нет: ДТЭК объяснил, почему в Киеве не совпадают графики

После месяца непредсказуемых экстренных отключений Киев наконец перешел к временным графикам. Однако стабилизация принесла новую волну вопросов: почему прежние группы больше не работают синхронно, а жители домов в одном дворе живут в разных энергетических реальностях? В ДТЭК дали детальное разъяснение относительно феномена темных окон у соседей.

Почему старые группы отключений больше не актуальны

Многие киевляне привыкли, что их дом и соседняя многоэтажка принадлежали к одной очереди — например, 4.1. Однако сейчас в столице действуют не привычные почасовые, а временные адресные графики. Энергетики подчеркивают: сегодня расписание подачи света является фактически индивидуальным для каждого конкретного адреса.

Главная причина — колоссальные повреждения сетей после ракетных атак. Система стала фрагментарной. Дома, стоящие рядом, могут быть подключены к абсолютно разным энергоузлам. Один из них может быть критически поврежденным, другой — относительно целым или иметь больше резервных мощностей.

Лотерея энергоузлов: почему графики не совпадают

В ДТЭК объясняют, что ситуация в сетях на разных улицах или даже в разных частях одного микрорайона может кардинально отличаться.

Соседний дом может получать питание от другого узла, который в данный момент меньше нагружен или лучше восстановлен. Именно поэтому, когда у вас исчезает свет, в окнах напротив он может продолжать гореть, — отмечают в компании.

Морозы и нагрузки: есть ли надежда на возвращение к стандартам

Вернуться к привычным очередям и стабильным 4-часовым отключениям по старой схеме мешают два фактора:

Техническое состояние: множество оборудования работает по временным схемам на честном слове;

Температура: январские и февральские морозы заставляют людей включать обогреватели, что создает критические пики потребления.

Энергетики подчеркивают, что нынешние временные графики — это максимум возможного в текущих условиях. Они не идеальны, но дают горожанам хотя бы минимальную возможность планировать свой день, заряжать гаджеты и готовить еду.

Жителям столицы советуют проверять статус своего дома непосредственно на сайте ДТЭК по адресу, так как принадлежность к старой группе сейчас не гарантирует совпадения во времени отключений.

