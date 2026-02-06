Світло у сусіда є, а у вас — ні: ДТЕК пояснив, чому в Києві не збігаються графіки

Після місяця непередбачуваних екстрених відключень Київ нарешті перейшов до тимчасових графіків. Проте стабілізація принесла нову хвилю запитань: чому колишні групи більше не працюють синхронно, а мешканці будинків в одному дворі живуть у різних енергетичних реальностях? У ДТЕК дали детальне роз’яснення щодо феномену темних вікон у сусідів.

Чому старі групи відключень більше не актуальні

Багато киян звикли, що їхній будинок і сусідня багатоповерхівка належали до однієї черги — наприклад, 4.1. Однак зараз у столиці діють не звичні погодинні, а тимчасові адресні графіки. Енергетики підкреслюють: сьогодні розклад подачі світла є фактично індивідуальним для кожної конкретної адреси.

Головна причина — колосальні пошкодження мереж після ракетних атак. Система стала фрагментарною. Будинки, що стоять поруч, можуть бути підключені до абсолютно різних енерговузлів. Один із них може бути критично пошкодженим, інший — відносно цілим або мати більше резервних потужностей.

Лотерея енерговузлів: чому графіки не збігаються

У ДТЕК пояснюють, що ситуація в мережах на різних вулицях або навіть у різних частинах одного мікрорайону може кардинально відрізнятися.

Сусідній будинок може отримувати живлення від іншого вузла, який на цей момент менше навантажений або краще відновлений. Саме тому, коли у вас зникає світло, у вікнах навпроти воно може продовжувати горіти, — зазначають у компанії.

Морози та навантаження: чи є надія на повернення до стандартів

Повернутися до звичних черг та стабільних 4-годинних відключень за старою схемою заважають два фактори:

Технічний стан: багато обладнання працює за тимчасовими схемами на чесному слові;

Температура: січневі та лютневі морози змушують людей вмикати обігрівачі, що створює критичні піки споживання.

Енергетики наголошують, що нинішні тимчасові графіки — це максимум можливого у поточних умовах. Вони не ідеальні, але дають містянам бодай мінімальну змогу планувати свій день, заряджати гаджети та готувати їжу.

Мешканцям столиці радять перевіряти статус свого будинку безпосередньо на сайті ДТЕК за адресою, оскільки приналежність до старої групи зараз не гарантує збігу в часі відключень.

