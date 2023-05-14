С благодарностью всем украинским мамам! В Киеве открылась выставка Мадонна. Жизнь продолжается

Они стали щитом для своих малышей, глушили звуки взрывов собственным сердцебиением и создавали безопасность силой своей любви. Украинские матери с началом полномасштабной войны стали еще сильнее, невзирая на свою чрезвычайную уязвимость.

Потому телеканал СТБ подготовил ко Дню матери фотовыставку Мадонна. Жизнь продолжается, что посвящена украинкам, которые рожают во время полномасштабной войны, ждут своих сыновей и дочерей с фронта, а также прилагают максимум усилий для приближения победы Украины.

Они стали щитом для своих маленьких детей, поверив в чужих взрослых детей из ВСУ.

Героинями фотопроекта стали: военный медик Марьяна Мамонова, певица Светлана Тарабарова, ведущая канала ICTV Виктория Сеник, промодиректор телеканала СТБ Лидия Паньков, журналистка Елена Лунькова, певица Мариетта. А также военный психолог Виктория Кравченко, адвокат Светлана Мицкевич, менеджер Анна Тимченко и продюсер Ольга Шпачук.

Каждая из них стала мамой на разных этапах полномасштабной войны. Но вместе они олицетворяют силу и несгибаемость всех украинских мам, которые смело рождают будущее Украины.

Истории несгибаемых мам можно найти по ссылке в спецтеме Вікна-новини Мадонна. Жизнь продолжается, или же по QP-коду, расположенному рядом с постером каждой героини на месте экспозиции.

Где и когда можно посмотреть фотовыставку Мадонна. Жизнь продолжается

Сегодня, 13 мая, экспозиция фотопроекта-посвящения Мадонна. Жизнь продолжается распахнула свои двери для посетителей на втором этаже ТРЦ Gulliver.

Посетить и увидеть своими глазами фотографии можно абсолютно бесплатно. Это можно будет сделать до 21 мая, с 10:00 до 22:00.

Команда фотопроекта-посвящения Мадонна. Жизнь продолжается

Идея — Лидия Паньков, Наталья Проценко, Александр Антонов

Креативный директор — Александр Антонов

Дизайн — Татьяна Говорова, Лилия Сабитова, Андрей Курило

Фотограф — Дмитрий Перетрутов

Продюсеры — Елена Кийко, Ольга Шпачук

Маркетинг-директор телеканала СТБ — Татьяна Светлова

Маркетинг-директор Starlight Media — Елена Мартынова

PR-сопровождение и star-менеджмент проекта — Елена Сандул

Посетить фотовыставку вместе со своим самым родным человеком — один из замечательных вариантов, чтобы провести особый день вместе. Читай также, какие традиции и история праздника Дня матери.

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Главное фото: редактор сайта Богдана Макалюк