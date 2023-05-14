З вдячністю усім українським мамам! У Києві відкрилась виставка Мадонна. Життя триває

Вони стали щитом для своєї малечі, глушили звуки вибухів власним серцебиттям та створювали безпеку силою своєї любові. Українські матері з початком повномасштабної війни стали ще сильнішими, попри свою надзвичайну вразливість.

Тому телеканал СТБ підготував до Дня матері фотовиставку Мадонна. Життя триває, що присвячена українкам, які народжують під час повномасштабної війни, чекають своїх синів та доньок з фронту, а також докладають максимум зусиль до наближення перемоги України.

Вони ті, хто стали щитом для своїх маленьких дітей, повіривши у чужих дорослих дітей із ЗСУ.

Героїнями фотопроекту стали: військова медикиня Мар’яна Мамонова, співачка Світлана Тарабарова, ведуча каналу ICTV Вікторія Сеник, промодиректорка телеканалу СТБ Лідія Паньків, журналістка Олена Лунькова, співачка Марієтта. А також військова психологиня Вікторія Кравченко, адвокатка Світлана Міцкевич, менеджерка Ганна Тимченко і продюсерка Ольга Шпачук.

Кожна з них стала мамою на різних етапах великої війни. Але разом вони уособлюють силу та незламність усіх українських матусь, які відважно народжують майбутнє України.

Історії незламних мам можна знайти за посиланням у спецтемі Вікна-новини Мадонна. Життя триває, або ж за QP-кодом, що розташований поруч із постером кожної героїні на місці експозиції.

Де та коли можна подивитись фотовиставку Мадонна. Життя триває

Сьогодні, 13 травня, експозиція фотопроекту-присвяти Мадонна. Життя триває відчинила свої двері для відвідувачів на другому поверсі ТРЦ Gulliver.

Завітати та побачити на власні очі світлини можна абсолютно безкоштовно. Це можна буде зробити до 21 травня, з 10:00 до 22:00.

Команда фотопроекту-присвяти Мадонна. Життя триває

Ідея — Лідія Паньків, Наталія Проценко, Олександр Антонов

Креативний директор — Олександр Антонов

Дизайн — Тетяна Говорова, Лілія Сабітова, Андрій Куріло

Фотограф — Дмитро Перетрутов

Продюсерки — Олена Кійко, Ольга Шпачук

Маркетинг-директорка телеканалу СТБ — Тетяна Свєтлова

Маркетинг-директорка Starlight Media — Олена Мартинова

PR-супровід і star-менеджмент проекту — Олена Сандул

Завітати на фотовиставку разом зі своєю найріднішою людиною — один з чудових варіантів, щоб провести особливий день разом. Читай також, які традиції та історія свята Дня матері.

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Головне фото: редакторка сайту Богдана Макалюк