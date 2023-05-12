Подяка мамам України. СТБ підготував спецпроект Мадонна. Життя триває

Вже цієї неділі, 14 травня, в Україні відзначатимуть одне з найважливіших родинних свят — День матері. З подякою всім українським мамам, телеканал СТБ підготував зворушливий проект-присвяту Мадонна. Життя триває.

Мадонна. Життя триває — спецпроект СТБ до Дня матері

Сьогодні ми маємо можливість подякувати всім українським мамам, усім, хто чекає своїх синів та доньок — наших захисників і захисниць. І не тільки чекають, а і докладають зусиль до наближення перемоги, — каже генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

— Хочемо подякувати матерям, які всиновлюють дітей, які втратили родини у цей важкий час. Подякувати усім жінкам, яким довелося народити під час війни і тим, хто не боїться народжувати зараз, протягом повномасштабної війни, під ракетними обстрілами, у сховищах та в блекаутах.

Це, без применшення, подвиг. Ви несете життя і народжуєте наше майбутнє. Дякуємо, мамам, за вашу любов, силу, віру, мудрість, терпіння та героїзм щодня, — додає Людмила Семчук.

У неділю, 14 травня, о 23:10 на СТБ покажуть фільм-присвяту Мадонна. Життя триває. Його створила команда Starlight Doc за підтримки міжнародного фонду USAID.

Також 13-21 травня, на другому поверсі ТРЦ Gulliver відбудеться однойменна фотовиставка, вхід вільний.

Героїнями фотопроекту стали: військова медикиня Мар’яна Мамонова, співачка Світлана Тарабарова, ведуча каналу ICTV Вікторія Сеник, журналістка Олена Лунькова, співачка Марієтта, військова психологиня Вікторія Кравченко, медійниця Лідія Паньків, адвокатка Світлана Міцкевич, менеджерка Ганна Тимченко і продюсерка Ольга Шпачук.

Прочитати історії матусь ти можеш і в спецпроекті з історіями незламних українок на Вікна-новини.

Ти дізнаєшся історії трьох українок, які стали мамами на різних етапах повномасштабної війни. Світлана Міцкевич — одна з матусь-героїнь, чиї пологи відбулися в перший день повномасштабної війни.

Ганна Тимченко народжувала вдома в окупованій Бучі. А військовій медикині та захисниці Азовсталі Мар’яні Мамоновій судилося вагітною потрапити у колонію в Оленівці, де вона півроку провела в нелюдських умовах.

— Цим проектом ми хочемо показати, що навіть під обстрілами, або після полону чи в окупованій Бучі, коли за вікном стоять танки, дулом розвернуті на твою кімнату, без води, без медичної допомоги і світла українські матусі роблять одну з найважливіших справ — народжують здорових дітей.

І це неможливо зупинити. Так ми протистоїмо ворогу і продовжуємо життя нашої незламної нації, — розповідає креативна продюсерка фільму Саша Ткаченко.

Раніше блогерка Рагулівна розповідала про вагітність на тлі жахливої війни.

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