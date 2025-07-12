В Украине будут производить инновационные лекарства против рака

Украина договорилась со швейцарской компанией Roche, чтобы производить новые лекарства против рака прямо на украинском госпредприятии. Это позволит сделать лечение значительно дешевле и доступнее для тысяч украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГП Медзакупівлі.

Как это будет работать

Суть партнерства заключается в инновационной модели локализации. Компания Roche будет поставлять в Украину препараты в виде готовой субстанции, требующей лишь финального этапа подготовки.

Уже в Украине, на мощностях филиала ГП Медзакупки будет осуществляться самое важное: фасовка, конечная упаковка, маркировка и логистика непосредственно пациентам.

Это уникальный для нас опыт, когда мы не просто закупаем лекарства, а становимся частью производственной цепи, — комментируют в пресс-службе предприятия.

Главная цель — доступность для пациентов

Ключевым результатом такого сотрудничества станет существенное удешевление стоимости препаратов. Это, в свою очередь, позволит государству закупать большие объемы лекарств и, соответственно, обеспечить современным лечением значительно больше украинцев.

По предварительным подсчетам компании Roche, это инвестиционное соглашение в течение следующих пяти лет позволит предоставить терапию более 5 800 пациентам.

Речь идет о препаратах для лечения двух самых распространенных и самых агрессивных видов онкологии в стране:

Атезолизумаб — для лечения немелкоклеточного рака легких;

ертузумаб + трастузумаб — для терапии HER2-положительного рака молочной железы.

Ожидается, что первые пациенты смогут получить доступ к лекарствам, изготовленным по новой модели, уже в 2027 году.

Часть большого плана восстановления

Это соглашение стало одной из ключевых побед Украины на Конференции по восстановлению в Риме.

Локализация производства лекарств идеально вписывается в общую стратегию государства, которая предусматривает не только восстановление, но и развитие высокотехнологичных отраслей, в частности фармацевтики.

Это также согласуется с недавним расширением правительственной программы Доступні ліки, которая вскоре будет покрывать потребности и онкобольных пациентов.

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