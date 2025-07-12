В Украине будут производить инновационные лекарства против рака

Фото Pexels Украина договорилась со швейцарской компанией Roche, чтобы производить новые лекарства против рака прямо на украинском госпредприятии. Это позволит сделать лечение значительно дешевле и доступнее для тысяч украинцев. Об этом сообщает пресс-служба ГП Медзакупівлі. Как это будет работать Суть партнерства заключается в инновационной модели локализации. Компания Roche будет поставлять в Украину препараты в виде готовой субстанции, требующей лишь финального этапа подготовки.Уже в Украине, на мощностях филиала ГП Медзакупки будет осуществляться самое важное: фасовка, конечная упаковка, маркировка и логистика непосредственно пациентам. Это уникальный для нас опыт, когда мы не просто закупаем лекарства, а становимся частью производственной цепи, — комментируют в пресс-службе предприятия. Главная цель — доступность для пациентов Ключевым результатом такого сотрудничества станет существенное удешевление стоимости препаратов. Это, в свою очередь, позволит государству закупать большие объемы лекарств и, соответственно, обеспечить современным лечением значительно больше украинцев. По предварительным подсчетам компании Roche, это инвестиционное соглашение в течение следующих пяти лет позволит предоставить терапию более 5 800 пациентам. Читать по теме Ученые нашли новый вид лечения рака: при чем здесь отторжение после трансплантации Рассказываем, в чем состоит суть нового вида лечения рака. Речь идет о препаратах для лечения двух самых распространенных и самых агрессивных видов онкологии в стране: Атезолизумаб — для лечения немелкоклеточного рака легких; ертузумаб + трастузумаб — для терапии HER2-положительного рака молочной железы. Ожидается, что первые пациенты смогут получить доступ к лекарствам, изготовленным по новой модели, уже в 2027 году. Часть большого плана восстановления Это соглашение стало одной из ключевых побед Украины на Конференции по восстановлению в Риме. Локализация производства лекарств идеально вписывается в общую стратегию государства, которая предусматривает не только восстановление, но и развитие высокотехнологичных отраслей, в частности фармацевтики. Это также согласуется с недавним расширением правительственной программы Доступні ліки, которая вскоре будет покрывать потребности и онкобольных пациентов. Читай, выросло ли количество заболеваний раком из-за войны в Украине. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Здоровье, Рак Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter