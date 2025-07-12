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В Україні вироблятимуть інноваційні ліки проти раку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Липня 2025, 08:00
В Україні вироблятимуть інноваційні ліки проти раку
Фото Pexels

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