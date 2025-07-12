В Україні вироблятимуть інноваційні ліки проти раку

Україна домовилася зі швейцарською компанією Roche, щоб виробляти нові ліки проти раку прямо на українському держпідприємстві. Це дозволить зробити лікування значно дешевшим і доступнішим для тисяч українців.

Про це повідомляє пресслужба ДП Медзакупівлі.

Як це працюватиме

Суть партнерства полягає в інноваційній моделі локалізації. Компанія Roche постачатиме до України препарати у вигляді готової субстанції, що потребує лише фінального етапу підготовки.

Вже в Україні, на потужностях філії ДП Медзакупівлі здійснюватиметься найважливіше: фасування, кінцеве пакування, маркування та логістика безпосередньо до пацієнтів.

Це унікальний для нас досвід, коли ми не просто закуповуємо ліки, а стаємо частиною виробничого ланцюга, — коментують у пресслужбі підприємства.

Головна мета — доступність для пацієнтів

Ключовим результатом такої співпраці стане суттєве здешевлення вартості препаратів. Це, своєю чергою, дозволить державі закуповувати більші обсяги ліків і, відповідно, забезпечити сучасним лікуванням значно більше українців.

За попередніми підрахунками компанії Roche, ця інвестиційна угода впродовж наступних п’яти років дасть змогу надати терапію понад 5 800 пацієнтам.

Йдеться про препарати для лікування двох найпоширеніших та найагресивніших видів онкології в країні:

Атезолізумаб — для лікування недрібноклітинного раку легень;

Пертузумаб та трастузумаб — для терапії HER2-позитивного раку молочної залози.

Очікується, що перші пацієнти зможуть отримати доступ до ліків, виготовлених за новою моделлю, вже у 2027 році.

Частина великого плану відновлення

Ця угода стала однією з ключових перемог України на Конференції з відновлення у Римі.

Локалізація виробництва ліків ідеально вписується в загальну стратегію держави, яка передбачає не лише відбудову, а й розвиток високотехнологічних галузей, зокрема фармацевтики.

Це також узгоджується з нещодавнім розширенням урядової програми Доступні ліки, яка незабаром покриватиме потреби й онкохворих пацієнтів.

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