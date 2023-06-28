Второй раз за день Харьковская область под ударом! Что известно о последствиях обстрелов 28 июня

Россия ежедневно наносит сокрушительные удары по Украине, которые забирают жизнь мирных жителей. Сегодня враг в очередной раз обстрелял Волчанскую общину Чугуевского района. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрелы Волчанской общины 28 июня 2023 года: что известно

— К сожалению, в результате обстрела погибли сразу три гражданских жителя села Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов.

Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы несовместимые с жизнью, — сообщил Синегубов.

По его словам, информация уточняется, а на месте работают экстренные службы.

Сейчас также смотрят

Кроме того, утром враг уже обстреливал Харьковскую область. По информации главы Харьковской ОВА, российские оккупанты из РСЗО Ураган обстреляли село Куриловка Купянского района.

— Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась в собственном дворе. Сейчас медики борются за ее жизнь, — сказал Синегубов.

А накануне враг массированно обстрелял из минометов приграничное село Тимофеевка Богодуховского района. Десяткой вражеских мин поврежден частный жилой дом. Но, к счастью, пострадавших нет.

Российские военные не только обстреливают мирные города, они создают техногенные катастрофы и угрожают ядерной. Украинцам и миру сообщили, что россияне заминировали ЗАЭС. Ранее мы говорили, какие территории будут под угрозой в случае аварии на ЗАЭС.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Олег Синегубов