Вдруге за день Харківщина під ударом! Що відомо про наслідки обстрілів 28 червня

Росія щодня завдає нищівних ударів по Україні, які забирають життя мирних жителів. Сьогодні, ворог вкотре обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Вовчанської громади 28 червня 2023: що відомо

— На жаль, внаслідок обстрілу загинули одразу троє цивільних мешканців села Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків.

Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми, несумісні з життям, — повідомив Синєгубов.

За його словами, інформація уточнюється, а на місці працюють екстрені служби.

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Крім цього, зранку ворог вже обстрілював Харківщину. За інформацією голови Харківської ОВА, російські окупанти з РСЗВ Ураган обстріляли село Курилівка Куп’янського району.

— Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір’ї. Зараз медики борються за її життя, — сказав Синєгубов.

А напередодні ворог масовано обстріляв з мінометів прикордонне село Тимофіївка Богодухівського району. Десятком ворожих мін пошкоджено приватний житловий будинок. Але, на щастя, постраждалих немає.

Російські військові не лише обстрілюють мирні міста, вони створюють техногенні катастрофи та погрожують ядерною. Українцям та світу повідомили, що росіяни замінували ЗАЕС. Раніше ми розповідали, які території будуть під загрозою у випадку аварії на ЗАЕС.

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Фото: Олег Синєгубов