Онлайн-шоппинг станет более безопасным? Новые изменения в законе О защите прав потребителей

Диджитализация касается всех сфер нашей жизни. Мы учимся и работаем онлайн, платим коммунальные услуги, а больше всего в нашу жизнь вошел онлайн-шоппинг. Мы уже давно заказываем товары онлайн как из Украины, так из-за границы. А социальные сети стали одной из самых лучших площадок для молодых предпринимателей.

Но это также повлияло на то, что появлялось много мошенников. Людям сложно было доказать факт мошенничества и вернуть свои деньги. Теперь в Украине усилятся правила онлайн-торговли, это предусмотрено новым законопроектом №6134 О защите прав потребителей.

Интернет-магазинам придется обязательно раскрывать полную информацию о своей продукции и предприятии в целом, если не хотят получить санкции от контролирующих органов.

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Новый законопроект о Защите прав потребителей: что изменится

Новый законопроект о защите прав потребителей был принят во втором чтении. Он был внесен в Верховную Раду еще в октябре 2021 года. В октябре 2022 года он был принят в первом чтении. Затем дорабатывали, в частности, после замечаний Нацагентства по предотвращению коррупции.

Сейчас документ ожидает подписи президента Украины, тогда поправки вступят в силу.

По словам главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетманцева, предыдущий закон был принят еще в 1991 году и сильно устарел. Документ обновляли и изменяли, но он нуждался в системном обновлении.

— Очень важное решение, ведь все мы в режиме 24/7 являемся потребителями… В новом законе, гармонизированном с европейским законодательством, учтены все современные реалии, включая такие инструменты эпохи диджитализации, как электронная коммерция и цифровые услуги, маркет-плейсы, прайс-агрегаторы, “проверенные продавцы” и т.д.

Также установление перечня обязательной информации о продукции и предприятии, которая должна быть предоставлена при осуществлении электронной торговли и ответственности за ее отсутствие, — объяснил Гетманцев.

Что предполагает новый законопроект:

определение понятия электронной торговой площадки (маркетплейса),

определение понятия электронного сервиса сравнения продукции (прайс-агрегатора)

их ответственность за наличие информации, касающейся данных о субъектах хозяйствования, продающих продукцию на вебсайтах маркетплейса и прайс-агрегатора.

Госпродпотребслужбе предоставлено право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к вебсайту (части вебсайта, программного обеспечения) недобросовестных электронных торговых площадок.

Создана возможность общественным объединениям потребителей проводить исследования уровня качества и безопасности товаров, работ и услуг на потребительском рынке, вместе с тем помогая и бизнесу.

Кроме того, закон предусматривает введение электронных гарантийных документов. По ним граждане могут отремонтировать неисправную технику, даже если она была приобретена в интернете без предоставления бумажного гарантийного талона.

При новой редакции закона споры между продавцами и покупателями можно разрешать вне судебного порядка, если стоимость услуг составляет до 50 тыс. грн. Спор можно будет разрешить, например, с помощью специальной комиссии. Если стороны не согласятся с решением, тогда могут обратиться в суд.

Впрочем, украинцы должны знать свои права не только во время онлайн-шоппинга. При походе в магазин может случиться неприятная ситуация, например, повреждение какого-либо товара. Ранее мы рассказывали, что делать, если случайно разбил(0а) что-то в супермаркете.

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