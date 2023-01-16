Советы
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“Что делать, если случайно разбил(-а) что-то в супермаркете, должен(-на) ли я платить за товар?”

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Юристка Ірина Козуненко
Ирина Козуненко

Юрист

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 января 2023, 15:00
Що робити, якщо випадково розбив щось у супермаркеті — поради юристки
Фото: Pexels

Советы

“Что делать, если случайно разбил(-а) что-то в супермаркете, должен(-на) ли я платить за товар?”
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