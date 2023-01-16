“Что делать, если случайно разбил(-а) что-то в супермаркете, должен(-на) ли я платить за товар?”

На полках супермаркетов всегда много товаров. Иногда бывает так, что ты случайно задел(-ла) полочку и что-то разбил(-ла). Администрация магазина может сказать тебе оплатить поврежденный товар.

Шокированный человек может действительно чувствовать себя виноватым и платить за товар, который он даже не собирался приобрести. Юрист Ирина Корзуненко рассказала Вікнам, что нужно делать, если случайно разбил(а) что-нибудь в магазине. Узнай, должен(-на) ли ты платить за товар.

Должен ли покупатель платить за поврежденный товар

— Если ты случайно разбил(-а) или повредил(-а) товар, то не обязан(-а) за него платить. Риск случайного уничтожения имущества лежит на его собственнике. Об этом говорит ст. 323 Гражданского кодекса Украины.

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Пока ты не заплатил(-а) за товар, его владельцем является продавец.

Сотрудники магазина могут лишь зафиксировать факт повреждения и подать иск в суд. Только по его решению тебя могут привлечь к ответственности. К тому же продавец не может заставлять покупателя что-либо приобрести, потому что есть свобода выбора.

На чьей стороне закон в этой ситуации

— Смотря в какой ситуации. В большинстве случаев действует всем известное правило: “Клиент всегда прав”.

Если говорить о конкретных нормах закона, то можно ссылаться на Гражданский кодекс Украины, Закон Украины О защите прав потребителей (в случае повреждения товара, например). Конституция Украины также содержит нормы, которые могут помочь. К примеру, ст. 50 КУ дает человеку право изучить всю информацию о продукте или предмете. Никто не может запретить, например, сделать фото или видео, чтобы переслать кому-нибудь.

Никто не имеет права заставить человека приобрести поврежденный товар или любой другой.

Здесь можно обратиться к п. 3 ч. 2 ст. 17 ЗУ О защите прав потребителей. Желательно найти свидетелей или зафиксировать ситуацию на видео и вызвать полицию, — советует юрист.

Что делать несовершеннолетним в этой ситуации

Иногда администрация магазина может вынуждать платить за товар несовершеннолетнего. Ребенок под “давлением возраста и авторитета” администрации или охраны может купить поврежденный товар. Также здесь играет роль неосведомленности в таких ситуациях.

— Несовершеннолетние наделены частичной дееспособностью. Родителям, чей ребенок уже ходит по магазинам, самостоятельно следует объяснить, как поступать в такой ситуации. Это поможет ребенку не растеряться.

Если несовершеннолетний что-то случайно разбил, то так же не должен платить. Если ребенка заставляют это делать, он должен вызвать полицию или звонить родителям, — рассказывает Ирина.

При отключении света магазины пытаются продать как можно больше скоропортящихся товаров. Ранее мы рассказывали, как не купить испорченные продукты, если выключают электричество.

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