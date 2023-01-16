Поради
Ексклюзив

“Що робити, якщо випадково розбив(-ла) щось у супермаркеті, чи маю я платити за товар?”

Відповідає
Юристка Ірина Козуненко
Ірина Козуненко

Юристка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Січня 2023, 15:00
Що робити, якщо випадково розбив щось у супермаркеті — поради юристки
Фото: Pexels

Поради

“Що робити, якщо випадково розбив(-ла) щось у супермаркеті, чи маю я платити за товар?”
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