“Що робити, якщо випадково розбив(-ла) щось у супермаркеті, чи маю я платити за товар?”

На полицях супермаркетів завжди багато товарів. Інколи буває так, що ти випадково зачепив(-ла) поличку та щось розбив(-ла). Адміністрація магазину може казати тобі сплатити за пошкоджений товар.

Шокована людина може дійсно почуватися винною й платити за товар, який вона навіть не збиралася придбати. Юристка Ірина Корзуненко розповіла Вікнам, що треба робити, якщо випадково розбив(-ла) щось у магазині. Дізнайся, чи повинен(-на) ти платити за товар.

Чи повинен покупець платити за пошкоджений товар

— Якщо ти випадково розбив(-ла) або пошкодив(-ла) товар, то не зобов‘язаний(-а) за нього платити. Ризик випадкового знищення майна лежить на його власникові. Про це говорить ст. 323 Цивільного кодексу України.

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Поки ти не заплатив(-ла) за товар, його власником є продавець.

Працівники магазину можуть лише зафіксувати факт пошкодження і подати позов до суду. Тільки за його рішенням тебе можуть притягнути до відповідальності. До того ж продавець не може примушувати покупця щось придбати, бо є свобода вибору.

На чиєму боці закон у цій ситуації

— Дивлячись, у якій ситуації. У більшості випадків діє всім відоме правило: “Клієнт завжди правий”.

Якщо говорити про конкретні норми закону, то можна посилатись на Цивільний кодекс України, Закон України Про захист прав споживачів (у випадку із пошкодженням товару, наприклад). Конституція України також містить норми, які можуть допомогти. Наприклад, ст. 50 КУ дає людині право вивчити всю інформацію про продукт або предмет. Ніхто не може заборонити, наприклад, зробити фото чи відео, щоб переслати комусь.

Ніхто не має права змусити людину придбати пошкоджений чи будь-який інший.

Тут можна звернутися до п. 3 ч. 2 ст. 17 ЗУ Про захист прав споживачів. Бажано знайти свідків або зафіксувати ситуацію на відео і викликати поліцію, — радить юристка.

Що робити неповнолітнім у цій ситуації

Інколи адміністрація магазину може змушувати платити за товар неповнолітнього. Дитина під “тиском віку та авторитету” адміністрації чи охорони може купити пошкоджений товар. Також тут грає роль необізнаності у таких ситуаціях.

— Неповнолітні наділені частковою дієздатністю. Батькам, чия дитина вже ходить по магазинах самостійно, варто пояснити, як діяти в такій ситуації. Це допоможе дитині не розгубитися.

Якщо неповнолітній щось випадково розбив, то так само не має платити. Якщо дитину змушують це робити, вона має одразу викликати поліцію чи телефонувати батькам, — розповідає Ірина.

Під час відключення світла магазини намагаються продати якомога більше товарів, які швидко псуються. Раніше ми розповідали, як не купити зіпсовані продукти, якщо вимикають електрику.

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