Не все так просто: за які подарунки треба платити податок, а які мусиш задекларувати

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Грудня 2022, 09:00
Не все так просто: за які подарунки треба платити податок, а які мусиш задекларувати
Фото: Pexels

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