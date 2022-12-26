Не все так просто: за які подарунки треба платити податок, а які мусиш задекларувати

Зазвичай отримувати подарунки — приємна справа. Однак з деякими з них буває не все так просто. Якісь пакунки доведеться задекларувати, а за якісь — сплатити податок.

Це залежить від твоєї посади, вартості подарунка та особи, від якої надійшов презент. Ми вирішили розібратись з правовими нюансами декларування та сплати податків за подарунки. Читай про це детальніше.

Коли потрібно платити податок за подарунки

Спершу розберемось, що ж таке подарунок у правовому понятті. Згідно із законом Про запобігання корупції, подарунок — грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

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Якщо платник податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) отримав новорічний подарунок вартістю, що перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати на місяць, то сума перевищення вноситься до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу ПДФО.

При цьому якщо подарунок отримали у 2022 році, то вартість презенту обчислюватиметься згідно з розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року — 6 500 грн.

А якщо подарунок надійде вже у 2023 році, то враховуватиметься розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року — 6 700 грн.

Іншими словами, українцям доведеться платити податок за подарунок, вартість якого перевищує 1 625 грн (у 2022 році) та 1 675 грн (у 2023 році).

Однак є ще один нюанс. Якщо платник ПДФО отримує подарунок від близького родича, то платити за нього податок не потрібно.

Йдеться про презенти від осіб:

першого ступеня споріднення — дітей, зокрема усиновлених, чоловіка/дружини, батьків;

другого ступеня споріднення — рідних братів та сестер, дідів та бабів як за материнською, так і за батьківською лініями.

Якщо ж подарунок надійшов від родичів третього та наступних ступенів спорідненості, то потрібно вже сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості подарунка та військовий збір у розмірі 1,5%.

Висновок: якщо ти не хочеш платити податок за подарунок, то не отримуй презенти вартістю понад 25% мінімальної заробітної плати.

Які подарунки потрібно декларувати

Якщо на тебе поширюється дія закону Про запобігання корупції, то доведеться врахувати певні обмеження, встановлені на отримання подарунків.

Це стосується:

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

народних депутатів, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;

держслужбовців;

військових посадових осіб ЗСУ та інших військових формувань;

суддів, аудиторів, нотаріусів;

поліцейських;

представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів;

олігархів та інших. Повний перелік можна переглянути у ст. 3.

Наприклад, керівникам установ заборонено приймати подарунки від своїх підлеглих, а депутатам, головам міст, сіл та селищ під час виконання своїх обов’язків — від виборців.

Так само зберігається правило про те, що подарунки від близьких родичів на будь-яку суму декларувати не потрібно.

Однак вартість подарунка від інших осіб не може перевищити один прожитковий мінімум (ПМ) — 2 481 грн (у 2022 році) та 2 684 грн (у 2023 році).

Загалом сума подарунків посадовцю за рік не може перевищувати два прожиткових мінімуми — 4 962 грн (у 2022 році) та 5 368 грн (у 2023 році).

Якщо вартість подарунка перевищує п’ять прожиткових мінімумів (12 405 грн у 2022 році та 13 420 грн у 2023 році), то його потрібно подати у щорічній декларації.

А якщо подарунок коштує понад 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн у 2022 році та 268 400 грн у 2023 році), то, ймовірно, його доведеться внести навіть не в один розділ декларації.

Наприклад, дорогу ювелірну прикрасу можна задекларувати як у розділі 5 Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), так і в розділі 11 Доходи, у тому числі подарунки.

Так само декларувати потрібно й подаровані гроші, якщо їхня сума від однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року перевищила п’ять прожиткових мінімумів.

Висновок: якщо тебе стосується закон Про запобігання корупції й ти не хочеш декларувати подарунок, то не отримуй презенти вартістю понад один прожитковий мінімум.

А якщо ти не знаєш, що подарувати другу на Новий рік 2023, щоб пакунок був оригінальним та недорогим, то читай наш матеріал.

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