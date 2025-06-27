QR-код для водіїв з інвалідністю: хто має право та що він дає

Кабінет Міністрів України підтримав законопроект №13321, ініційований Міністерством у справах ветеранів. Документ спрямований на посилення захисту прав водіїв з інвалідністю, а також тих, хто здійснює перевезення таких осіб. У Міністерстві зазначили, що розробка законопроекту відбулася за ініціативою ветеранської спільноти та у тісній співпраці з нею.

Це не просто наліпка: QR-код містить унікальну інформацію, що підтверджує право на пільгове користування паркомісцями та іншими перевагами. Нововведення покликане захистити права людей з інвалідністю, зменшити кількість зловживань та забезпечити справедливий доступ до інфраструктури.

Читай, кому потрібно мати QR на склі авто та які пільги він дає, про штраф за відсутність QR-коду у водіїв з інвалідністю — у матеріалі.

QR ідентифікатор інвалідності

У лютому 2023 року розпізнавальний знак “Водій з інвалідністю” змінив вигляд із жовтого на синій фон, щоб відповідати європейським стандартам.

Кому потрібно мати QR‑код на авто

Водіям з інвалідністю (будь-якої групи), які керують транспортом.

Водіям, які перевозять осіб з інвалідністю — навіть якщо самі не є інвалідами, але мають відповідні документи.

Якщо у водія чи пасажира є явно виражені ознаки інвалідності (наприклад, відсутність ніг), документ може і не знадобитись — але знак бажано мати на авто.

Які пільги дає QR‑код

Право безоплатного користування спеціальними паркувальними місцями — не менше 10 % місць (але не менше одного) від загальної кількості

Доступ до інших пільг : безкоштовне паркування, можливість використовувати спецсмуги, лише за умови наявності знака “Водій з інвалідністю” з унікальним QR‑кодом.

Спрощена ідентифікація, оскільки поліція або інші органи контролю можуть миттєво сканувати код і перевіряти право на пільги.

Штрафи за відсутність знака або QR‑коду

На цей час в Україні не існує окремого штрафу за відсутність розпізнавального знака “Водій з інвалідністю” з QR-кодом. Однак, Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, який передбачає введення таких вимог та відповідальності.

Поточні штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю

Згідно з чинним законодавством, за паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, без відповідних підстав, передбачений штраф у розмірі від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 1020 до 1700 гривень.

Але згідно з ухваленим урядом законопроектом, штрафи за незаконне паркування на місцях для осіб з інвалідністю можуть бути збільшені до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 гривень.

Що важливо: штраф застосовується не лише за незаконне зайняття місця, але й за відсутність відповідного маркування (знак + QR‑код).

Рекомендується слідкувати за оновленнями законодавства, оскільки після ухвалення Верховною Радою та підписання президентом України, закон набуде чинності, і відповідні штрафи можуть бути введені.

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