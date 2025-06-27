Стиль життя

QR-код для водіїв з інвалідністю: хто має право та що він дає

Леся Манзюк, редакторка сайту 27 Червня 2025, 16:30
QR ідентифікатор інвалідності
Фото Unsplash

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