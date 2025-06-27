Стиль жизни

QR-код для водителей с пометкой про инвалидность: кто имеет право и что он дает

Леся Манзюк, редактор сайта 27 июня 2025, 16:30
QR идентификатор инвалидности
Фото Unsplash

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