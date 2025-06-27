QR-код для водителей с пометкой про инвалидность: кто имеет право и что он дает

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект №13321, инициированный Министерством по делам ветеранов. Документ направлен на усиление защиты прав водителей с инвалидностью, а также тех, кто перевозит таких людей. В Министерстве отметили, что разработку законопроекта стала возможной по инициативе ветеранского сообщества и в тесном сотрудничестве с ним.

Это не просто наклейка: QR-код содержит уникальную информацию, подтверждающую право на льготное пользование паркоместами и другими преимуществами. Нововведение призвано защитить права людей с инвалидностью, уменьшить количество злоупотреблений и обеспечить справедливый доступ к инфраструктуре.

Читай, кому нужно иметь QR на стекле авто и какие льготы он дает, о штрафе за отсутствие QR у водителей с инвалидностью — в материале.

QR идентификатор инвалидности

В феврале 2023 года опознавательный знак “Водитель с инвалидностью” изменил вид с желтого на синий фон, чтобы соответствовать европейским стандартам.

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Кому нужно иметь QR-код на авто

Водителям с инвалидностью (любой группы), управляющим транспортом.

Водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, даже если сами не являются инвалидами, но имеют соответствующие документы.

Если у водителя или пассажира есть явно выраженные признаки инвалидности (например, отсутствие ног), документ может и не понадобиться, но знак желательно иметь в автомобиле.

Какие льготы дает QR-код

Право безвозмездного пользования специальными парковочными местами — не менее 10% мест (но не менее одного) от общего количества

Доступ к другим льготам: бесплатная парковка, возможность использовать спецполосы, исключительно при наличии знака “Водитель с инвалидностью” с уникальным QR-кодом.

Упрощенная идентификация, поскольку полиция или другие контролирующие органы могут мгновенно сканировать код и проверять право на льготы.

Штрафы за отсутствие знака или QR-кода

В настоящее время в Украине не существует отдельного штрафа за отсутствие опознавательного знака “Водитель с инвалидностью” с QR-кодом. Однако Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий введение таких требований и ответственности.

Текущие штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью

Согласно действующему законодательству, за парковку на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, без соответствующих оснований предусмотрен штраф в размере от 60 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 1020 до 1700 гривен.

Но согласно принятому правительством законопроекту, штрафы за незаконную парковку на местах для лиц с инвалидностью могут быть увеличены до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 5100 гривен.

Что важно: штраф применяется не только за незаконное занятие места, но и за отсутствие соответствующей маркировки (знак + QR-код).

Рекомендуется следить за обновлением законодательства, поскольку после принятия Верховной Радой и подписания президентом Украины закон вступит в силу, и соответствующие штрафы могут быть введены.

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