Заміна посвідчення водія через Дію у 2025 — скільки це коштує та кому послуга недоступна

Для початку варто оновити додаток Дія до останньої версії. І ще одне важливе зауваження:

Обміняти посвідчення водія онлайн через Дію можна лише тим, чиї документи з фото відображаються в електронних реєстрах.

Ламіновані паперові посвідчення, видані до 2013 року, на жаль, не підтягуються в електронних системах. У такому випадку доведеться все ж замінити документ на новий, сучасного зразка у територіальному сервісному центрі МВС.

Та якщо у цьому питанні все гаразд, і ти готовий (-а) до роботи — приступаємо. Дія допоможе тобі подати заяву на заміну посвідчення всього в кілька кліків.

В якому випадку можна скористатися послугою? Приміром, якщо ти хочеш обміняти пластик на цифровий документ, втратив (-ла) чи пошкодив (-ла) водійське або маєш тимчасове посвідчення на два роки і бажаєш отримати постійне.

Раніше усім водіям було потрібно йти у сервісний центр МВС, а це потребувало часу та зусиль. Тепер же його можна замовити з доставкою — у відділення Укрпошти або кур’єром просто до дверей. Це значно спрощує увесь процес оформлення посвідчення водія і заощаджує твій час.