Заміна посвідчення водія через Дію у 2025 — скільки це коштує та кому послуга недоступна

Існує безліч причин, через які потрібно обміняти водійське посвідчення. Заощадити час і нерви тобі допоможе сервіс Дія. Як з його допомогою виконати цю процедуру, хто має до неї доступ, а хто — ні, і яка ціна нового документа — розповідаємо детально.
Заміна посвідчення водія через Дію
Як поміняти посвідчення водія онлайн в Дії: інструкція
Авторизуйся у додатку.
- У меню Послуги натисни Заміна посвідчення водія або вибери відповідну опцію в контекстному меню цифрового водійського.
- Зазнач причину заміни.
- Вибери тип документа — цифрове+пластик.
- Вибери спосіб доставки — самовивіз з Укрпошти або кур’єром.
- Введи контактні дані.
- Підпиши заяву.
Тепер ти маєш 10 хвилин, щоб оплатити послугу, інакше заява буде анульована. Сума, яку доведеться заплатити, орієнтовно дорівнює 572 грн. Туди входить ціна бланка та оплата за адміністративну послугу (без урахування банківської комісії). Якщо ж замовляєте доставку Укрпоштою по Україні, доведеться заплатити додатково ще 294 грн — суму логістичної послуги.
Далі просто чекай повідомлення від Укрпошти або кур’єра на свою адресу, і швидко отримуй нове посвідчення водія.
