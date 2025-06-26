Стиль життя Свята

Свобода, гідність, мова: телеведучі записали проникливий ролик до Дня Конституції

Марія Бондар, редакторка сайту 26 Червня 2025, 16:00
День Конституції ролик

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