Свобода, гідність, мова: телеведучі записали проникливий ролик до Дня Конституції

Усе, що сьогодні здається очевидним — ми маємо право говорити українською, вільно думати, вірити, голосувати, відчувати себе рівними — це не даність. Це все гарантують нам статті Конституції.

І в мирний час, і під час війни вони залишаються тим, що формує країну.

До Дня Конституції, 28 червня, команда телемарафону Єдині новини створила відео, в якому ведучі українських телеканалів говорять про головні статті Основного закону.

Ті, що гарантують свободу і захищають гідність. Ті, що визначають, хто ми є — як громадяни і як нація.

Ролик Єдиних новин до Дня Конституції

У цьому ролику зʼявляться знайомі або визначні для українців локації столиці України.

Зйомки відбувалися, зокрема, на скляному мості біля Володимирської гірки, на Майдані, поблизу Верховної Ради, на Алеї героїв Небесної сотні, та інших.

У зйомках взяли участь ведучі шести телеканалів: ICTV, 1+1 Марафон, Інтер, Ми — Україна та Рада.

Серед них — Андрій Ковальський та Олена Фроляк, Анастасія Мазур, Святослав Гринчук, Ірина Баглай, Ігор Пупков, Ганна Гомонай, Світлана Усенко, Вікторія Малосвітна, Наталія Островська й Олексій Фадєєв.

Читати на тему Коли Україна відзначає День української державності й що це за свято Розповідаємо про нове свято для України: у чому його суть та коли воно з’явилося.

Про що говорять ведучі

У ролику немає складних формулювань і сухих витримок з основного Закону України.

Ведучі просто пояснюють, що Конституція — це те, як ми живемо і за що боремося. Говорять, що вона вчить бути вільними у вірі та переконаннях, дає голос, гарантує свободу думки, проголошує рівність і право кожного на життя та гідність.

Окремо звучить і про мову — як символ української свободи та спротиву. І про те, що навіть у найважчі часи Конституція залишається точкою опори. І про те, що вона нагадує не тільки про наші права, а й про наш обов’язок — єднатися, захищати, боронити своє.

Ці речення складаються у портрет країни, яка не має поступатися принципами навіть у війні.

Зазвичай день святковий вважається неробочим. Але в умовах воєнного стану кількість додаткових днів для відпочинку зменшилася. Тож чи буде вихідним День Конституції України 2025 — у наступному матеріалі.

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