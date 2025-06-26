Свобода, достоинство, язык: телеведущие записали проникновенный ролик ко Дню Конституции

Все, что сегодня кажется очевидным — мы можем свободно говорить на украинском языке, думать, верить, голосовать, чувствовать себя равными — это не данность. Все это гарантируют нам статьи Конституции.

И в мирное время, и во время войны они остаются тем, что формирует страну.

Ко Дню Конституции, 28 июня, команда телемарафона Єдині новини создала видео, в котором ведущие украинских телеканалов говорят о главных статьях Основного закона.

О тех, которые гарантируют свободу и защищают достоинство. О тех, которые определяют, кто мы есть — как граждане и как нация.

Ролик Єдині новини ко Дню Конституции

В этом ролике появятся знакомые или значимые для украинцев локации столицы Украины.

Съемки проходили, в частности, на стеклянном мосту возле Владимирской горки, на Майдане, возле Верховной Рады, на Аллее героев Небесной сотни и других.

В съемках приняли участие ведущие шести телеканалов: ICTV, 1+1 Марафон, Інтер, Ми — Україна и Рада.

Среди них — Андрей Ковальский, Анастасия Мазур, Святослав Гринчук, Ирина Баглай, Игорь Пупков, Анна Гомонай, Светлана Усенко, Виктория Малосветная, Наталья Островская и Алексей Фадеев.

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О чем говорят ведущие

В ролике нет сложных формулировок и сухих выдержек из основного Закона Украины.

Ведущие просто объясняют, что Конституция — это то, как мы живем и за что боремся. Говорят, что она учит быть свободными в вере и убеждениях, дает голос, гарантирует свободу мысли, провозглашает равенство и право каждого на жизнь и достоинство.

Отдельно говорят и об украинском языке — символе свободы и сопротивления. И, что даже в самые тяжелые времена Конституция остается точкой опоры. И, что она напоминает не только о наших правах, но и о наших обязанностях — объединяться, защищать, отстаивать свое.

Эти предложения складываются в портрет страны, которая не должна отступать от принципов даже во время войны.

Обычно праздничный день считается нерабочим. Но в условиях военного положения количество дополнительных дней для отдыха уменьшилось. Так будет ли выходным День Конституции Украины 2025 — узнай в следующем материале.

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