Будет ли выходным День Конституции Украины 2025: кто будет отдыхать, а кто будет работать

28 июня в Украине традиционно отмечают День Конституции. В этом году мы будем праздновать 29-ю годовщину принятия главного закона страны. Обычно этот день считается нерабочим. Но в условиях военного положения количество дополнительных дней для отдыха уменьшилось, ведь страна должна работать на нужды безопасности. Будет ли 28 июня 2025 года выходным днем ​​— читай в материале.

День Конституции Украины — что за праздник

Конституция страны — важнейший закон, определяющий отношения между обществом и гражданами. В нем установлено, какие права мы имеем, чем обязаны своей стране. Также она гарантирует нам право на свободную избирательную систему, очерчивает наше государственное устройство.

Все остальные законы опираются именно на Конституцию, ведь она самый главный юридический документ. Поэтому понятно, что день ее принятия мы отмечаем как один из главных государственных праздников.

Нынешнюю Конституцию Украины приняли 28 июня 1996 года. Она третья в ряду главных законов: первой была Конституция Филиппа Орлика 1710 года, которая отстаивала интересы запорожского казачества перед гетманом Украины. Второй — Конституция Михаила Грушевского в 1918 году — она не вступила в силу из-за гражданской войны в стране.

В советское время Украина жила по законам, навязанным имперскими властями. И даже, обретя в 1991 году независимость, еще пять лет пользовалась старым основным законом.

А вот 28 июня 1996 во время пятой сессии Верховной Рады Украины II созыва приняли современный вариант. В тот день депутаты работали почти сутки без перерыва, даже не спали. Но результат того стоил — в конце концов, Конституция была принята.

Будет ли выходным День Конституции Украины 2025

В этом году, как и в прошлом году, в Украине действует военное положение, по условиям которого все дополнительные нерабочие дни упраздняются. Все предприятия и организации, принадлежащие государственной сфере, будут работать, как обычно, по своему графику. В этом году День Конституции выпадает на субботу, а значит и так будет выходным для большинства людей.

Это означает, что следующий рабочий день — понедельник 30 июня — должен быть нерабочим. Однако в 2025 году действует военное положение, отменяющее соответствующее положение Трудового кодекса.

А вот у частных предприятий будет больше свободы для решений. Они могут самостоятельно определиться, предоставлять ли работникам выходные. Поэтому вопрос: будешь ли ты отдыхать или нет на День Конституции — адресуй своему руководителю.

Но в любом случае: выходной это будет день или нет, мы будем отмечать День Конституции как праздник закона, гарантирующего нашу свободу волеизъявления и регламентирующего демократическое устройство нашего общества.

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