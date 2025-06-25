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Будет ли выходным День Конституции Украины 2025: кто будет отдыхать, а кто будет работать

Ольга Петухова, редактор сайта 25 июня 2025, 18:45
Будет ли выходным День Конституции Украины 2025: кто будет отдыхать, а кто будет работать
Фото Pexels

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