Чи буде вихідним День Конституції України 2025: хто відпочиватиме, а хто працюватиме

28 червня в Україні традиційно відзначають День Конституції України. Цьогоріч ми святкуватимемо 29-му річницю прийняття головного закону країни. Зазвичай цей день вважається неробочим. Але в умовах воєнного стану кількість додаткових днів для відпочинку зменшилася, адже країна має працювати на потреби власної безпеки. Тож чи буде 28 червня 2025 року вихідним днем — читай в матеріалі.

День Конституції України — що за свято

Конституція країни — найважливіший закон, який визначає відносини між суспільством і громадянами. В ньому окреслено, які права ми маємо, чим зобов’язані своїй країні. Також вона гарантує нам право на вільну виборчу систему, окреслює наш державний устрій.

Всі інші закони спираються саме на Конституцію, адже вона — найголовніший юридичний документ. Тож, зрозуміло, що день її прийняття ми відзначаємо як одне з головних державним свят.

Нинішню Конституцію України ухвалили 28 червня 1996 року. Вона є третьою в низці головних законів: першою була Конституція Пилипа Орлика 1710 року, яка відстоювала інтереси запорізького козацтва перед гетьманом України. Другою — Конституція Михайла Грушевського 1918 року — вона не набула чинності через громадянську війну в країні.

За радянських часів Україна жила за законами, нав’язаними імперською владою. І навіть, здобувши у 1991 році незалежність, ще п’ять років користувалася старим основним законом.

А от 28 червня 1996 року під час п’ятої сесії Верховної Ради України II скликання ухвалили сучасний варіант. Того дня депутати працювали майже добу без перерви, навіть не спали. Але результат був вартий того — зрештою закон був ухвалений.

Чи буде вихідним День Конституції України 2025

Цьогоріч, як і минулого року, в Україні діє воєнний стан, за умовами якого усі додаткові неробочі дні скасовуються. Всі підприємства та організації, які належать державній сфері, працюватимуть, як зазвичай, за своїм графіком. Цього року свято Конституції 2024 випадає на суботу.

Це означає, що наступний робочий день – понеділок 30 червня – мав би бути неробочим. Однак у 2025 році діє воєнний стан, який скасовує відповідне положення Трудового кодексу.

А от приватні підприємства матимуть більше свободи для рішень. Вони можуть самостійно визначитися, чи надавати працівникам вихідні. Тож питання: чи будеш ти відпочивати, чи ні у понеділок після Дня Конституції, який випадає на офіційний вихідний — адресуй своєму керівникові.

Але у будь-якому разі: вихідний це буде день, чи ні, ми відзначатимемо День Конституції, як свято закону, який гарантує нашу свободу волевиявлення та демократичний устрій нашого суспільства.

А якщо ти хочеш пройти тест на знання Конституції України, шукай його у нашому іншому матеріалі.

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