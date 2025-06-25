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Чи буде вихідним День Конституції України 2025: хто відпочиватиме, а хто працюватиме

Ольга Петухова, редакторка сайту 25 Червня 2025, 18:45
Чи буде вихідним День Конституції України 2025: хто відпочиватиме, а хто працюватиме
Фото Pexels

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