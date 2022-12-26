Не все так просто: за какие подарки нужно платить налог, а какие стоит задекларировать

Обычно получать подарки — приятное дело. Однако с некоторыми из них бывает не все так просто. Какие-то свертки придется задекларировать, а за какие-то — уплатить налог.

Это зависит от твоего поста на работе, стоимости подарка и лица, от которого поступил презент. Мы решили разобраться с правовыми нюансами декларирования и уплаты налогов за подарки. Читай об этом подробнее.

Когда нужно платить налог за подарки

Сначала разберемся, что такое подарок в правовом понятии. Согласно закону О предотвращении коррупции, подарок — денежные средства или другое имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые предоставляют/получают безвозмездно или по цене ниже минимальной рыночной.

Сейчас также смотрят

Если плательщик налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получил новогодний подарок стоимостью, превышающей 25% одной минимальной заработной платы в месяц, то сумма превышения вносится в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода НДФЛ.

При этом если подарок получили в 2022 году, стоимость презента будет исчисляться согласно размеру минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2022 года — 6 500 грн.

А если подарок поступит уже в 2023 году, то будет учитываться размер минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 — 6 700 грн.

Другими словами, украинцам придется платить налог за подарок, стоимость которого превышает 1 625 грн (в 2022 году) и 1 675 грн (в 2023 году).

Однако есть еще один нюанс. Если плательщик НДФЛ получает подарок от близкого родственника, платить за него налог не нужно.

Речь идет о презентах от лиц:

первой степени родства — детей, в том числе усыновленных, супругов, родителей;

второй степени родства — родных братьев и сестер, дедушек и бабушек как по материнской, так и по отцовской линиям.

Если подарок поступил от родственников третьей и последующих степеней родства, то нужно уже уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 5% от стоимости подарка и военный сбор в размере 1,5%.

Вывод: если ты не хочешь платить налог за подарок, то не принимай презенты стоимостью свыше 25% минимальной заработной платы.

Какие подарки нужно декларировать

Если на тебя распространяется действие закона О предотвращении коррупции, то придется учесть определенные ограничения, установленные на получение подарков.

Это касается:

лиц, уполномоченных на выполнение функций страны или местного самоуправления;

народных депутатов, депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов;

госслужащих;

военных должностных лиц ВСУ и других военных формирований;

судей, аудиторов, нотариусов;

полицейских;

представителей общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений;

олигархов и других. Полный список можно просмотреть в ст. 3.

Например, руководителям учреждений запрещено принимать подарки от своих подчиненных, а депутатам, главам городов, сел и поселков во время исполнения своих обязанностей — от избирателей.

Также сохраняется правило о том, что подарки от близких родственников на любую сумму декларировать не нужно.

Однако стоимость подарка от других лиц не может превысить один прожиточный минимум — 2 481 грн (в 2022 году) и 2 684 грн (в 2023 году).

В общей сложности сумма подарков должностному лицу за год не может превышать два прожиточных минимума — 4 962 грн (в 2022 году) и 5 368 грн (в 2023 году).

Если стоимость подарка превышает пять прожиточных минимумов (12 405 грн в 2022 году и 13 420 грн в 2023 году), то его нужно подать в ежегодной декларации.

А если подарок стоит более 100 прожиточных минимумов (248 100 грн в 2022 году и 268 400 грн в 2023 году), то, вероятно, его придется внести даже не в один раздел декларации.

Например, дорогостоящее ювелирное украшение можно задекларировать как в разделе 5 Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств), так и в разделе 11 Доходы, в том числе подарки.

Так же декларировать нужно и подаренные деньги, если их сумма от одного лица (группы лиц) совокупно за год превысила пять прожиточных минимумов.

Вывод: если тебя касается закон О предотвращении коррупции и ты не хочешь декларировать подарок, то не получай презенты стоимостью свыше одного прожиточного минимума.

А если ты не знаешь, что подарить другу на Новый год 2023, чтобы презент был оригинальным и недорогим, то читай наш материал.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.