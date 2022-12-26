Не все так просто: за какие подарки нужно платить налог, а какие стоит задекларировать

Елена Яковлева, редактор сайта 26 декабря 2022, 09:00
Декларація та сплата податку за подарунок 2023 - що потрібно знати
Фото: Pexels

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