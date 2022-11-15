Праздник приближается! Что подарить друзьям на Новый год: список

С детства мы обожаем праздники. Ведь это время подарков, чудес, теплых встреч и ярких воспоминаний. Однако со временем в эту идеальную схему вписалось одно “но” — теперь подарки на Новый год выбираешь ты.

Повезло, если у тебя хорошая фантазия и ты в считанные секунды можешь определить, что подарить друзьям. Однако иногда случаются муки выбора, сомнения и т.д.

Чтобы облегчить тебе жизнь, мы рассказали, как выбрать лучший подарок. А также подбросили несколько современных идей подарков на Новый 2023 год.

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Как выбрать хороший подарок

На самом деле формула хорошего подарка очень проста: дари то, что нравится человеку. Если вы знакомы много лет и хорошо общаетесь, то ты наверняка знаешь о его/ее увлечениях и предпочтениях. Используй это, чтобы удивить.

Иногда у человека есть неординарные увлечения, которые не ограничиваются обычными хобби: геймерством, музыкой, танцами, спортом, чтением или рисованием.

Например, он/она любит пить пиво, увлекается песнями какого-нибудь артиста, с особым удовольствием катается на лошадях, готовит, фотографируется, шутит, помогает другим и т.д. Или человек зависим от экстрима и ярких впечатлений.

Таких предпочтений может быть много. Если не уверен(-а) в том, правдивы ли твои догадки или наблюдения, можешь невзначай затронуть эту тему в разговоре и убедиться, что ты прав(-а) или ошибаешься.

Также подарок не всегда может относиться к хобби. Иногда можно подарить воспоминания, например фотоальбом с общими фото, мерч с локальными шутками или цитатами и т.д.

Ну и, конечно, куда же без новогодних сувениров. Такой вариант тебя спасет, если ты знаком(-а) с другом или подругой относительно недавно и еще не успел(-а) узнать больше об увлечениях и предпочтениях и т.д.

Новогодние вкусности, одежда, декор, лед-лапмы — это может быть что угодно, что вызывает у тебя ассоциацию с новогодним настроением. И главное, помни — хороший подарок не всегда дорогой.

Список подарков для друзей

Вот несколько вариантов подарков для друзей на Новый год 2023, которые точно должны понравиться.

Сертификаты

В современном мире ты можешь подарить сертификат буквально на что угодно. Тебе достаточно ориентироваться на то, что нравится другу или подруге. Например, это может быть сертификат на:

урок пения, игры на инструменте, танцы, рисование, верховую езду;

поход в спа, на массаж, в салон красоты;

визит к психологу или на терапию;

покупку вкусностей, одежды из спортивного или обычного магазина, обуви, инвентаря, бытовой техники, средств по уходу за собой, парфюмерии, игр и т.п.;

ужин в ресторане, доставку любимой еды или совместный поход в заведение;

экстремальные виды спорта: прыжок с парашютом, роуп-джампинг, экстримальную поездку в спортивном авто и т.п.;

фотосессию;

покупку чего-нибудь в секс-шопе;

дегустацию алкоголя;

мастер-класс по гончарству, готовке, макияжу и т.п.;

абонемент.

Подарки, которые оставят воспоминания

Такие подарки обычно ценятся больше всего, ведь они дарят или хранят воспоминания. Итак, ты можешь подарить:

шопер, футболку, худи, другой элемент одежды или предмет, где изображен локальный мем, цитата или фото;

фотоальбом с общими фото, видеонарезку ваших лучших моментов;

совместную поездку на отдых в другой город или страну;

совместный поход в кино, на коньки, в боулинг, в заведение, где можно вкусно поесть и выпить;

годовую подписку на любимую стриминговую платформу твоих друзей;

домашнего питомца, если ты знаешь, что твой друг / твоя подруга о нем мечтает;

билет на концерт любимого артиста или группы.

Универсальные новогодние подарки для друзей

Здесь мы собрали универсальные новогодние подарки для друзей, которые точно понравятся многим:

новогодние сладости, и это не только мандарины и конфеты. Например, можно заказать тематический бенто-торт или приготовить что-нибудь своими руками;

устройство для лепки снежок;

настольная игра;

книга;

новогодняя пижама или элемент одежды;

новогодняя посуда: чашки, бокалы, термокружки, тарелки и т.п.;

ароматические свечи или аромадифузоры с ароматом зимних праздников;

адвент-календарь;

тематические тапочки или носки, которые дарили бы позитив и заряжали на новогодним настроением;

планер;

павербанк или альтернативный источник освещения;

комнатное растение;

новогодние гирлянды и украшения;

элементы новогоднего декора

При выборе подарка просто доверяй своей интуиции, и тогда ты точно не прогадаешь.

Наверное, больше всего ожидают зимних праздников и подарков дети. Еще одной причиной ожидания новогодних праздников являются зимние каникулы. Читай, когда у твоего ребенка начнутся зимние каникулы 2022-2023.

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