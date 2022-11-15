Праздник приближается! Что подарить друзьям на Новый год: список

С детства мы обожаем праздники. Ведь это время подарков, чудес, теплых встреч и ярких воспоминаний. Однако со временем в эту идеальную схему вписалось одно “но” — теперь подарки на Новый год выбираешь ты.
Повезло, если у тебя хорошая фантазия и ты в считанные секунды можешь определить, что подарить друзьям. Однако иногда случаются муки выбора, сомнения и т.д.
Чтобы облегчить тебе жизнь, мы рассказали, как выбрать лучший подарок. А также подбросили несколько современных идей подарков на Новый 2023 год.
На самом деле формула хорошего подарка очень проста: дари то, что нравится человеку. Если вы знакомы много лет и хорошо общаетесь, то ты наверняка знаешь о его/ее увлечениях и предпочтениях. Используй это, чтобы удивить.
Иногда у человека есть неординарные увлечения, которые не ограничиваются обычными хобби: геймерством, музыкой, танцами, спортом, чтением или рисованием.
Например, он/она любит пить пиво, увлекается песнями какого-нибудь артиста, с особым удовольствием катается на лошадях, готовит, фотографируется, шутит, помогает другим и т.д. Или человек зависим от экстрима и ярких впечатлений.
Таких предпочтений может быть много. Если не уверен(-а) в том, правдивы ли твои догадки или наблюдения, можешь невзначай затронуть эту тему в разговоре и убедиться, что ты прав(-а) или ошибаешься.
Также подарок не всегда может относиться к хобби. Иногда можно подарить воспоминания, например фотоальбом с общими фото, мерч с локальными шутками или цитатами и т.д.
Ну и, конечно, куда же без новогодних сувениров. Такой вариант тебя спасет, если ты знаком(-а) с другом или подругой относительно недавно и еще не успел(-а) узнать больше об увлечениях и предпочтениях и т.д.
Новогодние вкусности, одежда, декор, лед-лапмы — это может быть что угодно, что вызывает у тебя ассоциацию с новогодним настроением. И главное, помни — хороший подарок не всегда дорогой.
Вот несколько вариантов подарков для друзей на Новый год 2023, которые точно должны понравиться.
В современном мире ты можешь подарить сертификат буквально на что угодно. Тебе достаточно ориентироваться на то, что нравится другу или подруге. Например, это может быть сертификат на:
Такие подарки обычно ценятся больше всего, ведь они дарят или хранят воспоминания. Итак, ты можешь подарить:
Здесь мы собрали универсальные новогодние подарки для друзей, которые точно понравятся многим:
При выборе подарка просто доверяй своей интуиции, и тогда ты точно не прогадаешь.
Наверное, больше всего ожидают зимних праздников и подарков дети. Еще одной причиной ожидания новогодних праздников являются зимние каникулы. Читай, когда у твоего ребенка начнутся зимние каникулы 2022-2023.
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