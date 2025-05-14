Новости

Чтобы кто-то просто был рядом: правительство поддержало законопроект о наставничестве

Анастасия Грубрина, журналист сайта 14 мая 2025, 18:00
законопроект о наставничестве
Фото Unsplash
биологический материл военных
Читать дальше
Генетический код героев: в Украине упростили систему хранения биоматериала военных
Категорії придатності
Читать дальше
Категории пригодности к военной службе: какие они бывают и что означают

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь