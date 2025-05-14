Чтобы кто-то просто был рядом: правительство поддержало законопроект о наставничестве

Более 25 тысяч детей в Украине воспитываются в интернатах или так называемых детских домах. Каждый год около тысячи детей попадают в семьи. Самым трудным фактором в процессе усыновления является продолжительность процедуры, а также полномасштабная война.

Вопрос детей в детских домах срочный. Каждый заслуживает семьи, но не каждый ее получает. Банально — не все люди, которые хотят усыновить ребенка, могут это сделать. Однако им хотелось бы стать наставником для детей или людей, нуждающихся в поддержке и помощи!

Чтобы дети проводили больше времени со взрослыми и социализировались, парламент принял за основу важный законопроект о наставничестве. Рассказываем, что о нем известно.

Законопроект 13200 о наставничестве: какие возможности он даст

Заместительница председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила, что парламент принял за основу законопроект 13200 о наставничестве для детей. За инициативу проголосовали 262 депутата.

Она пояснила, что сейчас ситуация в стране такова, что в наставничестве взрослых нуждаются не только дети-сироты и лишенные родительской опеки, но и те, кто потерял маму или папу на войне, вернулся из российской депортации.

Получить бесплатного наставника могут беременные или одинокие мамы до 23 лет, выпускники интернатов до 23 лет и другие люди, находящиеся в сложных обстоятельствах.

У них нет поддержки. Нет взрослого рядом, который подскажет, выслушает, скажет: “Я рядом. У тебя все получится”.

Законопроект был вдохновлен европейским опытом, где давно делают ставку на живое общение, а не воспитание в интернатах. А по американскому исследованию Making a Difference: An Impact Study of Big Brothers Big Sisters, подростки меньше употребляют алкоголь и наркотики, а также чаще получают образование, становятся волонтерами, если рядом с ними есть наставник.

Наставник — это не роскошь, а базовая потребность. Этот законопроект дает нашим детям шанс на лучшую жизнь и самореализацию. Он определяет, кто может быть наставником и кому это нужно.

В частности, законопроект предлагает ввести в Украине две формы наставничества:

Индивидуальная. Один наставник помогает ребенку. Корпоративная. Наставниками могут стать компании или организации.

Таким образом, наставничество станет доступным для активных бизнесов, общественных организаций, волонтеров и других неравнодушных людей.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что в Украине нет регулирования наставничества как бесплатной, регулярной и добровольной поддержки детей и взрослых. А термин наставничества действующее законодательство ограничивает, и потому поддержку могут получить только дети-сироты и лишенные родительской опеки.

Отсутствие законодательного урегулирования наставничества препятствует надлежащему выполнению Украиной международных и национальных обязательств, в частности, реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Для тех, кто хочет стать наставником, будут установлены специальные нормы, а также критерии недопущения к наставнической деятельности.

Ранее мы рассказывали, что правительство разрешило забирать детей в семьи до решения суда.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.