Новини

Аби хтось просто був поруч: уряд підтримав законопроект про наставництво

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 14 Травня 2025, 18:00
законопроект про наставництво
Фото Unsplash
біологічний матеріал військових
Читати далі
Генетичний код героїв: в Україні спростили систему зберігання біоматеріалу військових
Категорії придатності
Читати далі
Категорії придатності до військової служби: які вони бувають і що означають

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь