Аби хтось просто був поруч: уряд підтримав законопроект про наставництво

Понад 25 тисяч дітей в Україні виховуються в інтернатах чи так званих дитячих будинках. Щороку близько тисячі дітей потрапляють у родини. Найважчим фактором у процесі усиновлення є тривалість процедури, а також повномасштабна війна.

Питання дітей у дитячих будинках нагальне. Кожен заслуговує на родину, та не кожен її отримує. Банально — не всі люди, які хочуть усиновити дитину, мають змогу це зробити. Однак їм хотілося б стати наставником для дітей чи людей, які потребують підтримки і допомоги!

Аби діти проводили більше часу з дорослими та соціалізувалися, парламент ухвалив за основу важливий законопроект про наставництво. Розповідаємо, що про нього відомо.

Законопроект 13200 про наставництво: які можливості він дасть

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомила, що парламент ухвалив за основу законопроект 13200 про наставництво для дітей. За ініціативу проголосували 262 депутати.

Вона пояснила, що нині ситуація у країні така, що наставництва дорослих потребують не лише діти-сироти і позбавлені батьківського піклування, а й ті, хто втратили маму чи тата на війні, повернулися з російської депортації.

Отримати безкоштовного наставника зможуть також вагітні чи самотні мами до 23 років, випускники інтернатів до 23 років та інші люди, які перебувають у складних обставинах.

Вони не мають підтримки. Не мають дорослого поряд, який підкаже, вислухає, скаже: “Я поруч. У тебе все вийде”.

Законопроект був натхненний європейським досвідом, де давно роблять ставку на живе людське спілкування, а не виховання в інтернатах. А за американським дослідженням Making a Difference: An Impact Study of Big Brothers Big Sisters, підлітки менше вживають алкоголь і наркотики, а також частіше здобувають освіту, стають волонтерами, якщо поруч із ними є наставник.

Наставник — це не розкіш, а базова потреба. Цей законопроєкт дає нашим дітям шанс на краще життя і самореалізацію. Він визначає хто може бути наставником і кому це потрібно.

Зокрема законопроект пропонує запровадити в Україні дві форми наставництва:

Індивідуальна. Один наставник допомагає одній дитині. Корпоративна. Наставниками зможуть стати компанії або організації.

Таким способом наставництво стане доступним для активних бізнесів, громадських організацій, волонтерів та інших небайдужих людей.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що в Україні немає регулювання наставництва як безоплатної, регулярної та добровільної підтримки дітей та дорослих. А термін наставництво чинне законодавство обмежує, і тому підтримку можуть отримати лише діти-сироти і позбавлені батьківського піклування.

Відсутність законодавчого врегулювання наставництва перешкоджає належному виконанню Україною міжнародних і національних зобов’язань, зокрема реалізації положень Конвенції ООН про права дитини.

Для тих, хто захоче стати наставником, будуть встановлені спеціальні норми, а також критерії недопущення до наставницької діяльності.

Раніше ми розповідали, що уряд дозволив забирати дітей у родини до рішення суду.

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