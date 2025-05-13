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Крок назустріч усиновленню: уряд дозволив забирати дітей в родини до рішення суду

Марія Дзюба, редакторка сайту 13 Травня 2025, 08:00
Крок назустріч усиновленню: уряд дозволив забирати дітей в родини до рішення суду
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