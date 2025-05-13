Крок назустріч усиновленню: уряд дозволив забирати дітей в родини до рішення суду

Уряд України ухвалив важливе рішення, спрямоване на пришвидшення процесу усиновлення.

За ініціативи Міністерства соціальної політики запроваджено опіку до усиновлення, що дозволить майбутнім батькам прийняти дитину в сім’ю ще до офіційного рішення суду.

Як працюватиме нова процедура

Відтепер кандидати в усиновлювачі, подавши відповідну заяву до служби у справах дітей за місцем перебування дитини, зможуть оформити тимчасову опіку.

Цей статус діятиме до моменту, коли рішення суду про усиновлення набере законної сили, після чого дитина стане повноправним членом родини.

Особливості для дітей за кордоном

Для випадків, коли дитина перебуває за межами України, передбачено дещо інший порядок дій.

Після знайомства з дитиною кандидати подають заяву до служби у справах дітей за своїм місцем проживання, яка ініціює процес призначення опіки та повернення дитини до майбутньої сім’ї для завершення усиновлення.

Тимчасовість опіки та відповідальність кандидатів

Рішення про опіку до усиновлення має обмежений термін дії — три місяці, з можливістю його продовження до винесення судового рішення.

Важливо, що якщо протягом цього часу кандидати не подадуть до суду заяву про усиновлення, опіка буде скасована, а їх буде знято з обліку потенційних усиновлювачів.

Статистика та потреби дітей-сиріт

В Україні наразі понад 25 тисяч дітей виховуються в інтернатних закладах.

У 2024 році 1273 дитини знайшли нові сім’ї, а з початку поточного року — вже понад 665.

Понад дві тисячі українських родин перебувають у статусі кандидатів на усиновлення.

Проте тривале перебування в інтернатах часто призводить до затримки психічного розвитку дітей та їхньої ізоляції від суспільства.

Удосконалення системи усиновлення

Запровадження опіки до усиновлення є черговим кроком Міністерства соціальної політики у напрямку реформування системи усиновлення.

Раніше було скасовано низку формальних обмежень для кандидатів, щоб розширити їхні можливості у пошуку дитини.

Однак статистика свідчить, що переважна більшість дітей, які потребують усиновлення, — це підлітки, яких рідше обирають майбутні батьки.

Нова ініціатива Кабінету Міністрів дає надію на те, що процес передачі дітей до родин стане більш оперативним та менш бюрократизованим, дозволяючи більшій кількості дітей-сиріт відчути родинне тепло та затишок якомога швидше.

Повномасштабна війна не стала перепоною для усиновлення: у нашому матеріалі зʼясовуємо, хто нині має право взяти дитину в сімʼю, які документи потрібно зібрати та як оформити тимчасову опіку, щоб малюк набув безпеки й тепла якомога швидше.

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