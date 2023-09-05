Три способа и несколько секунд. Как отправить копию студенческого через Дія — инструкция

Новые функции в Дія для студентов! Студенческий билет теперь можно отправлять через приложение Дія. Компании и учреждения будут получать его копию за несколько секунд. Читай в нашем материале подробнее, как работает пересылка копии студенческого билета в заведения.

Шеринг студенческого билета в Дія: как сделать

О новинке в приложении рассказали в Дія. Функция студенческого шеринга очень удобная, ведь по ней студенты могут получать скидки, льготы, создавать кабинеты на образовательных ресурсах, регистрироваться в системе университета, а также присылать свой документ в учреждения.

А для бизнесов это возможность предоставлять студентам полезный контент, регистрировать их в системе, а также предоставлять скидки.

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Работает это так.

Компания отправляет запрос на копию студенческого. Студент одобряет запрос. Копию документа получают в компании.

Отправить запрос можно офлайн (нужно просканировать штрих-код студенческого), онлайн (с помощью ссылки на сайте или в приложении), и по QR-коду, который нужно создать на портале Дія.

Украинские бизнесы могут настроить интеграцию с Дія, чтобы предоставлять скидки студентам или делиться полезным контентом с целевой аудиторией, — пишут в Дія.

Компании могут настроить способы шеринга, чтобы получать копии документов не только онлайн, но и офлайн.

Ранее мы рассказывали, как подписать документ электронной цифровой подписью.

Фото: Дія

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