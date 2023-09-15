Правила поведения в зоне боевых действий: что можно и нельзя делать — полное разъяснение

После вторжения России и Украины утром 24 февраля украинцам нужно знать, как защитить себя в любых ситуациях. Даже если ты не военный (-ая). Поэтому в ГСЧС напоминают о правилах поведения в зоне, где ведутся боевые действия. Правила поведения в зоне боевых действий: что можно и нельзя делать — читай в материале.
По разъяснениям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, необходимо:
Мирному населению ГСЧС советует делать следующие.
Украинским защитникам следует знать о том, какова юридическая ответственность во время пребывания в районе проведения военных (боевых) действий.
По словам адвоката Ярослава Науменко, война длится уже более полутора лет, за это время Верховной Радой Украины был принят ряд законопроектов для привлечения к юридической ответственности как военных, так и гражданских лиц в связи с возникновением разного рода ситуаций, таких как снятие военной техники или неисполнение приказа.
По словам адвоката, согласно информационным сообщениям Кабинета Министров Украины, для определения района проведения военных (боевых) действий, как правило, опираются на три ключевых критерия, а именно:
Итак, большинство противоправных деяний совершены военнослужащими во время действия военного положения или в районные проведения военных (боевых) действий, Законодательство приравнивает к тяжким преступлениям.
Напомним, вместе с общей мобилизацией Верховная Рада продлила военное положение в Украине.
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