Правила поведения в зоне боевых действий: что можно и нельзя делать — полное разъяснение

После вторжения России и Украины утром 24 февраля украинцам нужно знать, как защитить себя в любых ситуациях. Даже если ты не военный (-ая). Поэтому в ГСЧС напоминают о правилах поведения в зоне, где ведутся боевые действия. Правила поведения в зоне боевых действий: что можно и нельзя делать — читай в материале.

Что можно и нужно делать в зоне боевых действий

По разъяснениям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, необходимо:

Носить с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт и др.). Держать в кармане одежды записи о группе крови и возможных проблемах со здоровьем. Пытаться как можно меньше находиться вне жилья и работы, избегать мест скопления людей. По возможности избегать демонстраций патриотической атрибутики: это может спровоцировать агрессора. Помнить, где расположены ближайшие от дома, работы или мест, которые ты часто посещаешь, хранилища и укрытия.

Что нельзя делать в зоне боевых действий

Мирному населению ГСЧС советует делать следующие.

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Не сообщай о своих планах малознакомым людям, не спорь с ними. Избегай колонн техники и не стой у военных машин. Не фотографируй и не снимай видео в присутствии людей в военной форме. Не наблюдай за ходом военных действий, прячься сразу, как услышишь выстрелы. Не носи с собой оружие, не показывай военным ничего, даже по форме может напоминать оружие. Не подбирай заброшенное оружие или боеприпасы. Не прикасайтесь к взрывоопасным или просто неизвестным чужим вещам, так как обычные бытовые предметы могут быть заминированы. Не носи армейскую форму, камуфлированную одежду или одежду с шевронами. Предпочитай одежду темных цветов, что не привлекает внимания.

Правила поведения в зоне боевых действий: что можно и нельзя делать военным

Украинским защитникам следует знать о том, какова юридическая ответственность во время пребывания в районе проведения военных (боевых) действий.

По словам адвоката Ярослава Науменко, война длится уже более полутора лет, за это время Верховной Радой Украины был принят ряд законопроектов для привлечения к юридической ответственности как военных, так и гражданских лиц в связи с возникновением разного рода ситуаций, таких как снятие военной техники или неисполнение приказа.

Что такое район проведения военных (боевых) действий: объясняет эксперт

По словам адвоката, согласно информационным сообщениям Кабинета Министров Украины, для определения района проведения военных (боевых) действий, как правило, опираются на три ключевых критерия, а именно:

это территории, временно оккупированные;

это территории, находящиеся в окружении (блокировке);

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Ситуации, которые могут возникнуть в районных военных (боевых) действиях и юридической ответственности

Во время боевых действий военнослужащий открыто отказывается выполнить приказ начальника или умышленно не выполняет его. Данная ситуация является неповиновением или неисполнением приказа, влекущего уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. В ходе несения службы, военнослужащий (или группа) вступили в словесный конфликт со своим непосредственным начальником, где в дальнейшем военнослужащие начали угрожать начальнику, а затем вообще начали избивать, что в дальнейшем привело к его смерти. Данная ситуация является угрозой или насилием в отношении начальника, что влечет уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Снайпер и пулеметчик, которые несут службу в одном отделении поссорились между собой, в результате чего, пулеметчик нанес телесные повреждения снайперу, что повлекло за собой наступление последнего инвалидности. Фактически, данное событие является нарушением уставных взаимоотношений, что влечет уголовную ответственность для пулеметчика и наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. В ходе выполнения обязанностей военной службы, военнослужащий покинул место несения службы и в дальнейшем воинскую часть, где нес службу. Данное деяние является самовольным оставлением места несения службы или воинской части, а в определенных случаях квалифицируется как дезертирство, влекущее уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет. Взводу военнослужащих непосредственный командир сообщил, что взвод отправляется на штурм позиций оккупанта, один из военнослужащих после этой новости решил увернуться и покалечил себя попав из автомата в ногу. Таким образом, военнослужащий осуществил уклонение путем самоувечья, данное деяние является уголовно наказуемым и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Один из военнослужащих, исполнявший обязанности в части обеспечения воинской части и имеющий доступ к боеприпасам и военной технике, воспользовался своим положением и похитил три боевых гранаты, чтобы передать своим родственникам для рыбалки, а из техники вынул запчасти, которые привели к ее порчи. Похищение боеприпасов военнослужащим и повреждение военного имущества, влечет уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет. В телефонном разговоре военнослужащий для того, чтобы поразить свою девушку, рассказал последней подробности штурма, который должен состояться на следующий день. Данные действия военнослужащего могут квалифицировать как разглашение сведений военного характера, которые могут составлять государственную тайну, что влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Итак, большинство противоправных деяний совершены военнослужащими во время действия военного положения или в районные проведения военных (боевых) действий, Законодательство приравнивает к тяжким преступлениям.

Напомним, вместе с общей мобилизацией Верховная Рада продлила военное положение в Украине.

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