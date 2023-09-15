Правила поведінки в зоні бойових дій: що можна і не можна робити — повне роз’яснення

Після вторгнення Росії й Україну вранці 24 лютого українцям потрібно знати, як захистити себе у будь-яких ситуаціях. Навіть якщо ти не військовий (-а). Тому в ДСНС нагадують про правила поведінки в зоні, де ведуться бойові дії. Правила поведінки в зоні бойових дій: що можна і не можна робити — читай у матеріалі.
За роз’ясненнями Державної служби України з надзвичайних ситуацій, необхідно:
Мирному населенню ДСНС радить наступне.
Українським захисникам варто знати про те, яка є юридична відповідальність під час перебування у районі проведення воєнних (бойових) дій.
За словами адвоката Ярослава Науменка, війна триває уже більше ніж півтора року, за цей час Верховною Радою України було ухвалено низку законопроектів для притягнення до юридичної відповідальності як військових, так й цивільних осіб у зв’язку з виникненням різного роду ситуацій, таких як знімання військової техніки або невиконання наказу.
За словами адвоката, відповідно до інформаційних повідомлень Кабінету Міністрів України, для визначення району проведення воєнних (бойових) дій як правило спираються на три ключові критерії, а саме:
Отже, на більшість протиправних діянь вчинені військовослужбовцями під час дії воєнного стану чи в районні проведення воєнних (бойових) дій, Законодавство прирівнює до тяжких злочинів.
Нагадаємо, разом з загальною мобілізацією Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні.
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