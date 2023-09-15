Війна в Україні

Правила поведінки в зоні бойових дій: що можна і не можна робити — повне роз’яснення

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Вересня 2023, 22:00
Правила поведінки в зоні бойових дій: що можна і не можна робити — повне роз’яснення
Фото: Unsplash

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