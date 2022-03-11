Продуктовый набор во время войны: куда обращаться киевлянам и где его получить

Наименее защищенные жители столицы могут получить бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

Как получить продуктовый набор

Для этого необходимо заполнить заявку на получение продуктового набора, а уже с ней обратиться в территориальный центр соцобслуживания граждан.

Кто может получить продуктовый набор

Киевляне, которые относятся к социально незащищенным категориям, а также те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

В частности:

люди с инвалидностью;

семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

одинокие люди пожилого возраста;

паллиативные больные;

лица, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, и т.п.

Куда обращаться для получения продуктовых наборов

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания

ул. Котельникова, 32/11

044-450-91-66

Голосеевский район

проспект Голосеевский, 36

96-110-40-40, 050-715-68-97

Дарницкий район

ул. Вербицкого, 9-И

044-564-08-22

Деснянский район

ул. Б. Беретти, 18

044-515-20-18

Днепровский район

ул. Курнатовского, 7а

044-512-00-35

Оболонский район

ул. Озерная, 18-А

044-411-97-75

Печерский район

ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А

066-733-07-30

Подольский район

ул. Братская, 15/9

044-425-05-12

Святошинский район

ул. Жмеринская, 22-А

044-405-92-75

Соломенский район

бульвар В. Гавела, 83-А

044-497-73-27

Шевченковский район

ул. Сальского, 33

044-236-50-56, 044-238-03-89

В то же время звонить на контактный центр Киева (15-51) не стоит — там заявки на продуктовые наборы не принимают. Кроме того, линия перегружена.

Городские власти также призывают жителей столицы по возможности помогать тем, кто в этом нуждается.

Напомним, ранее мы рассказывали, как и когда работают продовольственные магазины в Украине.