Продуктовый набор во время войны: куда обращаться киевлянам и где его получить

Дарина Сираш 11 марта 2022, 14:00
Продуктовий набір

Больше новостей
Макс Барских
Макс Барских разрывает все контракты с компаниями РФ и запрещает использование музыки в России
Володимир Зеленський
О сирийских наемниках и отношении России к русскоязычным — новое обращение Зеленского 11.03.22
Підтримка України
Как поддержать экономику Украины во время войны? Спойлер — не только волонтерством
Загубилася дитина - що робити
Вижу ребенка без взрослых на улице: инструкция, как действовать
Смотреть больше

Материалы по теме

Макс Барских
Макс Барских разрывает все контракты с компаниями РФ и запрещает использование музыки в России
Володимир Зеленський
О сирийских наемниках и отношении России к русскоязычным — новое обращение Зеленского 11.03.22
Підтримка України
Как поддержать экономику Украины во время войны? Спойлер — не только волонтерством
Загубилася дитина - що робити
Вижу ребенка без взрослых на улице: инструкция, как действовать

Видео
0:08:31
Володимир Зеленський

О сирийских наемниках и отношении России к русскоязычным — новое обращение Зеленского 11.03.22
0:03:57
Гуманітарний коридор з Маріуполя, Волновахи, Бучі - евакуація 11 березня
Из Мариуполя, Волновахи, Гостомеля и других городов — Верещук об открытии 12 гуманитарных коридоров сегодня
Пожежа
Взрывы в Ивано-Франковске и Луцке: что известно и есть ли пострадавшие
Українські військові
Будем “кошмарить” врага его же оружием: успехи ВСУ по состоянию на 11.03.22
0:04:36
Віталій Дейнега
Каждый на своем фронте! Основатель фонда Повернись живим о проекте для фиксации преступлений россиян и нашей доблести
0:02:51
Одеса готується до оборони
Плетут сетки и массово вступают в терроборону: как Одесса готовится к защите города
0:11:20
звернення зеленського 10 березня 2022
Что это за обвинение в подготовке химических атак? Обращение Зеленского 10 марта 2022
0:03:35
Проукраїнські мітинги
Проукраинские митинги набирают обороты в Херсонской и Запорожской областях
0:08:17
Іраклій Окруашвілі
Это борьба добра со злом! Министр Грузии, воюющий в Украине, о войне с Россией
0:03:07
Даша Астафєва
Сейчас я чувствую себя нужной: Астафьева о чистке картофеля, мытье полов и посуды во время войны
Больше видео
Підтримка України
Читать дальше
Как поддержать экономику Украины во время войны? Спойлер — не только волонтерством

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь