Продуктовый набор во время войны: куда обращаться киевлянам и где его получить

Наименее защищенные жители столицы могут получить бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщает Киевская горадминистрация.
Для этого необходимо заполнить заявку на получение продуктового набора, а уже с ней обратиться в территориальный центр соцобслуживания граждан.
Киевляне, которые относятся к социально незащищенным категориям, а также те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.
В частности:
Куда обращаться для получения продуктовых наборов
ул. Котельникова, 32/11
044-450-91-66
проспект Голосеевский, 36
96-110-40-40, 050-715-68-97
ул. Вербицкого, 9-И
044-564-08-22
ул. Б. Беретти, 18
044-515-20-18
ул. Курнатовского, 7а
044-512-00-35
ул. Озерная, 18-А
044-411-97-75
ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
066-733-07-30
ул. Братская, 15/9
044-425-05-12
ул. Жмеринская, 22-А
044-405-92-75
бульвар В. Гавела, 83-А
044-497-73-27
ул. Сальского, 33
044-236-50-56, 044-238-03-89
В то же время звонить на контактный центр Киева (15-51) не стоит — там заявки на продуктовые наборы не принимают. Кроме того, линия перегружена.
Городские власти также призывают жителей столицы по возможности помогать тем, кто в этом нуждается.
Напомним, ранее мы рассказывали, как и когда работают продовольственные магазины в Украине.