Продуктовий набір під час війни: куди звертатись киянам та де його отримати

Найменш захищені мешканці столиці можуть отримати безкоштовні продуктові набори. Про це йдеться у повідомленні Київської міськадміністрації.
Для цього потрібно заповнити заявку на отримання продуктового набору, а вже з нею звернутися до територіального центру соцобслуговування громадян.
Кияни, які належать до соціально незахищених категорій, а ще ті, хто опинився у складних життєвих обставинах.
Зокрема:
вул. Котельникова, 32/11
044-450-91-66
проспект Голосіївський, 36
96-110-40-40, 050-715-68-97
вул. Вербицького, 9-І
044-564-08-22
вул. В. Беретті, 18
044-515-20-18
вул. Курнатовського, 7а
044-512-00-35
вул. Озерна, 18-А
044-411-97-75
вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А
066-733-07-30
вул. Братська, 15/9
044-425-05-12
вул. Жмеринська, 22-А
044-405-92-75
бульвар В. Гавела, 83-А
044-497-73-27
вул. Сальського, 33
044-236-50-56, 044-238-03-89
Водночас телефонувати на контактний центр міста Києва (15-51) не варто — там заявки на продуктові набори не приймають. Крім того, лінія перевантажена.
Міська влада також закликає мешканців столиці гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і коли працюють продовольчі магазини в Україні.