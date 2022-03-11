Продуктовий набір під час війни: куди звертатись киянам та де його отримати

Найменш захищені мешканці столиці можуть отримати безкоштовні продуктові набори. Про це йдеться у повідомленні Київської міськадміністрації.

Як отримати продуктовий набір

Для цього потрібно заповнити заявку на отримання продуктового набору, а вже з нею звернутися до територіального центру соцобслуговування громадян.

Хто може отримати продуктовий набір

Кияни, які належать до соціально незахищених категорій, а ще ті, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Зокрема:

особи з інвалідністю;

родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;

самотні люди літнього віку;

паліативні хворі;

особи, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів, тощо.

Куди звертатися для отримання продуктових наборів

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування

вул. Котельникова, 32/11

044-450-91-66

Голосіївський район

проспект Голосіївський, 36

96-110-40-40, 050-715-68-97

Дарницький район

вул. Вербицького, 9-І

044-564-08-22

Деснянський район

вул. В. Беретті, 18

044-515-20-18

Дніпровський район

вул. Курнатовського, 7а

044-512-00-35

Оболонський район

вул. Озерна, 18-А

044-411-97-75

Печерський район

вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А

066-733-07-30

Подільський район

вул. Братська, 15/9

044-425-05-12

Святошинський район

вул. Жмеринська, 22-А

044-405-92-75

Солом’янський район

бульвар В. Гавела, 83-А

044-497-73-27

Шевченківський район

вул. Сальського, 33

044-236-50-56, 044-238-03-89

Водночас телефонувати на контактний центр міста Києва (15-51) не варто — там заявки на продуктові набори не приймають. Крім того, лінія перевантажена.

Міська влада також закликає мешканців столиці гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і коли працюють продовольчі магазини в Україні.